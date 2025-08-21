5 kryminalnych seriali opanowało polskiego Netfliksa. Liderem nowość ze środy

W ostatnich dniach na Netflix pojawiło się sporo serialowych nowości, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Z kolejnym sezonem powrócił program „Miłość jest ślepa. Wielka Brytania”, który od razu wskoczył do zestawienia TOP 10. Podobnie było zresztą także z kolejną odsłoną „Wednesday” od Tima Burtona, czy podzielonym na odcinki dokumentem „Waga prawdy. Kulisy programu »The Biggest Loser«”. Z udostępnianych jednak przez Netflix statystyk wynika, że widzowie z Polski wciąż najchętniej oglądają kryminalne historie. I tych nie brakuje na liście dziesięciu tytułów najpopularniejszych w Polsce.

Kryminalne seriale na Netflix, które teraz najchętniej oglądają Polacy. Dwa rodzime tytuły na liście

Najdalej na liście jest „Dzikość”, która jednak gości w zestawieniu od ponad miesiąca. Obecnie thriller kryminalny zajmuje 9. pozycję wśród najchętniej oglądanych w Polsce. Serial opowiada o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

Nieco wyżej, bo na ósmej i siódmej pozycji na liście, plasują się dwa polskie seriale kryminalne. Pierwszy z nich to „Krew z krwi” o Carmen (w tej roli Agata Kulesza), która po śmierci męża-gangstera zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów. Drugi to „Krucjata” z Tomaszem Schuchardtem i Julianem Świeżewskim, w którym komisarz Jan Góra usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet.

Trzecie miejsce na podium zajmuje jedna z nowości – serial „Ubłocone” – propozycja Netfliksa z Argentyny. Serial, który najwyraźniej porwał masę Polaków, opowiada o pięciu osadzonych w więzieniu kobietach, które nawiązują wyjątkową więź po śmiertelnych wypadku.

Kryminał, który teraz najchętniej oglądają na Netflix Polacy, to „Rzeki przeznaczenia”, które zadebiutowały na platformie w środę 20 sierpnia. Brazylijski miniserial opowiada o nastolatce, która zostaje porwana przez handlarzy ludźmi i którą próbuje uratować pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka.

Dziś na platformie pojawiła się kolejna dawka nowości, w tym thiller „Wybór” – miniserial prosto z Wielkiej Brytanii. Czy sprawi, że na liście najchętniej oglądanych w Polsce dojdzie do przetasowań? Pozostaje nam czekać na najnowsze statystyki.

