Nowości na HBO Max i Netflix na weekend. To wpadło w ostatnich dniach

To jeden z tych momentów, gdy trudno zdecydować, czy lepiej przygotować popcorn, czy od razu zacząć układać plan maratonu – bo wybór jest wyjątkowo różnorodny. Platformy postawiły w tym tygodniu na emocje w każdej odsłonie.

Miłośnicy szpiegowskich intryg dostaną opowieść o kulisach jednego z najbardziej zagadkowych zamachów XX wieku, a fani lekkich, świątecznych historii – powrót Rowana Atkinsona w roli człowieka, którego kłopoty zawsze znajdują szybciej niż on ich. Dla wielbicieli zagadek przygotowano najnowszą sprawę słynnego Benoita Blanca, a dla tych, którzy wolą mroczniejszy klimat – kryminał osadzony w sercu Barcelony. HBO Max dorzuca do tego epicki dramat o zdobywaniu nieprzyjaznych ziem, kultową wizję wojny w reżyserii Terrence’a Malicka oraz kameralną historię o poszukiwaniu uzdrowienia w nadmorskim miasteczku.

Jeśli szukasz czegoś, co skutecznie odciągnie cię od zimowej szarugi, w tym zestawieniu znajdziesz zarówno mocne wrażenia, jak i spokojniejsze, refleksyjne tony. Oto najciekawsze premiery ostatnich dni.

7 dobrych nowości na streamingach w sam raz na weekendowy seans

