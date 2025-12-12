Nie żyje Magda Umer. Ikona polskiej sceny miała 76 lat

Krótki komunikat rodziny na temat śmierci Magdy Umer pojawił się w mediach społecznościowych. „Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać” – napisali bliscy artystki na Facebooku.

Magda Umer – ikona polskiej sceny

Magda Umer urodziła się 9 października 1949 roku. Ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego i debiutowała pod koniec lat 60. w kabaretach studenckich.

W 1969 roku otrzymała wyróżnienie podczas konkursu „Debiut ów” na 7. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za wykonanie kompozycji „Jed ź na urlop, Romeo”. Utwór „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie…” zapewnił jej z kolei nagrodę na 9. KFPP w Opolu, gdzie występowała także dwa lata później z piosenką „O niebieskim pachnącym groszku” . Podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu występowała jeszcze kilkukrotnie. Zajmowała się też reżyserią koncertów w ramach tego wydarzenia, w tym w 1997 roku „Zielono mi” w hołdzie Agnieszce Osieckiej.

Umer była autorką licznych widowisk poetyckich – zarówno dla teatru, jak i estrady oraz telewizji, a także programów oświęconych twórcom piosenki literackiej i studenckiej, takim jak: Marek Grechuta, Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, Kalina Jędrusik, Wojciech Młynarski czy Seweryn Krajewski. Wyreżyserowała takie spektakle jak „Chlip Hop, czyli nasza mglista lap top lista” (2007), „Biała bluzka” (2010) czy „Pod mocnym aniołem” (2012).

Artystka tworzyła również filmy dokumentale, między innymi o Jeremin Przyborze czy Andrzeju Nardellim. Przeprowadzała także wywiady telewizyjne, w tym „Rozmowy o zmierzchu i świcie” z Agnieszką Osiecką oraz „Dziecko szczęścia – czyli wiosna, lato, jesień, zima” z Jeremim Przyborą. Stworzyła również cykl „Ich pierwsze miłości” (2000-2002), w którym gościli m.in. Stefania Grodzieńska, Jeremi Przybora, Wojciech Mann, Krystyna Janda, Grzegorz Turnau, Maryla Rodowicz, Marta Meszaros i Janusz Gajos.

W 2015 roku w ramach 52. KFPP w Opolu otrzymała Grand Prix za „całokształt opolski”. W 2020 roku nagrodzono ją statuetką 100-lecia ZAiKS-u.

Magda Umer była żoną Andrzeja Przeradzkiego, który zmarł w listopadzie 2019 roku. Wspólnie doczekali się syna Franciszka. Z innego związku Umer miała też syna Mateusza. Jej bratanicą jest piosenkarka i aktorka Klementyna Umer.