Premiera „Zgiń kochanie”. Jeden z najbardziej rozczarowujących filmów roku?

„Zgiń kochanie” sięga po temat wciąż dla wielu widzów obcy i wymagający, jednak tym razem styl Lynne Ramsay prowadzi nie do emocjonalnej głębi, lecz do efektu niemal tragikomicznego. Zamiast poruszać — film pozostawia poczucie rozminięcia się z własnym potencjałem. To jedno z największych tegorocznych filmowych rozczarowań.

„Zgiń kochanie” opowiada o Grace (Jennifer Lawrence) i Jacksonie (Robert Pattinson), którzy wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by tam wychowywać swoje nowonarodzone dziecko. Spędzając długie dni w domu z synkiem, Grace zaczyna przejawiać coraz bardziej niepokojące zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy agresji wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos.