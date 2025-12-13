Najbardziej cosy seriale w sieci. Musicie je natychmiast obejrzeć!

Są takie weekendy, kiedy jedyne, czego naprawdę potrzebujemy, to miękki koc, kubek gorącej herbaty i serial, który otuli nas jak najcieplejszy sweter. Historie pełne ciepła, uroku i lekkiego humoru potrafią stworzyć idealny nastrój — ten „cosy vibe”, którego czasem tak brakuje po intensywnym tygodniu. Jeśli marzy ci się kilka godzin błogiego relaksu, oderwania od codzienności i wejścia do świata, w którym nawet codzienne drobiazgi mają wyjątkową magię, jesteś we właściwym miejscu.

Zebraliśmy dla sas listę najbardziej „cosy” seriali — takich, które nie tylko poprawiają humor, ale też tworzą atmosferę, jakiej trudno szukać gdzie indziej. Jedne przeniosą Was do uroczych miasteczek, inne wprowadzą w rytm spokojnych opowieści o przyjaźni, rodzinie i małych radościach życia. Wszystkie jednak łączy to, że po prostu dobrze się je ogląda.

Czujecie już ten klimat? Jeśli tak, to przygotujcie ulubione przekąski, zwolnijcie tempo i dajcie się wciągnąć w świat seriali, które działają jak najlepszy komfort food. Musicie je natychmiast obejrzeć!

Seriale „cosy-vibe” na długie wieczory – nie przegap żadnego!

„Firefly Lane”



Kate i Tully od dziecka wspólnie zmagały się z problemami, które zesłał im los. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń, której fundamenty skruszyła zdrada?



„Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„Z pamiętnika położnej”



Opowieść o grupie położnych pracujących we wschodnim Londynie lat 50. XX w.



„Astrologiczny przewodnik po złamanych sercach”



Alice ma złamane serce i czuje się niezwykle samotna. Po zaprzyjaźnieniu się z charyzmatycznym guru astrologii spogląda w gwiazdy, aby znaleźć idealnego partnera.



„Dobre miejsce”



Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachetnych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.



„Brooklyn 9-9”



Nowy kapitan wprowadza dyscyplinę na 99. posterunku policji w Nowym Jorku.



„Modern family”



Trzy różne, ale spokrewnione rodziny mierzą się z problemami i utrapieniami w swój własny, komiczny sposób.



„Misja: Podstawówka”



Losy grupy nauczycieli z powołania pracujących w jednej z najbardziej niedofinansowanych podstawówek w kraju.



„Virgin River”



Po przeprowadzce z wielkiego miasta do małego kalifornijskiego miasteczka pewna pielęgniarka odkrywa, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jakim się wydaje.



„Community”



Jeff Winger traci uprawnienia prawnicze i zapisuje się na studia. Tam poznaje kilka osób, które zmieniają jego życie.



„Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



„Słodkie Magnolie”



Wieloletnie przyjaciółki Maddie, Helen i Dana Sue z miasteczka Serenity na południu USA pomagają sobie w godzeniu związków, życia rodzinnego i pracy.



„Derry Girls”



Lata 90. Konflikt w Irlandii Północnej jest tłem perypetii życiowych szesnastolatki, jej przyjaciół i rodziny.



„Atypowy”



Sam to wchodzący w dorosłość 18-latek ze spektrum autystycznym. Pewnego dnia decyduje się na wyjście spod matczynej kontroli oraz znalezienie dziewczyny.



„Kochane kłopoty”



Lorelai samotnie wychowuje szesnastoletnią córkę w małym miasteczku pełnym przyjaznych ludzi. Rory zostaje przyjęta do prestiżowej prywatnej szkoły, na którą nie stać jej matkę.



„Grace i Frankie”



Życie dwóch odwiecznych rywalek wywraca się do góry nogami, gdy ich mężowie oznajmiają, że są w sobie zakochani i planują małżeństwo.



„Heartstopper”



Charlie i Nick odkrywają, że być może łączy ich coś więcej niż tylko nietypowa przyjaźń.



„Miłość w spektrum USA”



W tym romantycznym serialu dokumentalnym osoby w spektrum autyzmu poszukują miłości i próbują odnaleźć się w świecie współczesnych randek i związków. Zobacz pełny opis



„Nikt tego nie chce”



Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?



„Schitt's Creek”



Magnat branży wideo orientuje się, że jest kompletnie spłukany. Wraz z rodziną musi porzucić luksusowe życie i zacząć wszystko od nowa w Schitt's Creek.



„Terapia bez trzymanki”



Perypetie młodego psychoterapeuty, który próbuje uporać się z żałobą, problemami wychowawczymi i kłopotami w pracy.



„Durrellowie”



Zmęczona angielską rzeczywistością rodzina Durrellów postanawia zmienić klimat i przenieść się na bajeczną wyspę Korfu.



„On, ona i dzieciaki”



Michael i Janet pobrali się jako nastolatkowie. Obecnie są rodzicami trójki dzieci.



„Ally McBeal”



Prawniczka Ally rozpoczyna karierę w kancelarii, gdzie pracuje jej były chłopak Billy.Czytaj też:

