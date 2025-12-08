Zatrzęsienie nowości w tym tygodniu na Netflix! Ale to ten film włączą wszyscy Polacy

Na Netflix powraca kultowa seria „Na noże”, w której znów w roli Benoita Blanca znów zobaczymy uwielbianego Daniela Craiga. W świeżutkiej odsłonie, pełnej nowych intrygujących zagadek, zagrali też między innymi Andrew Scott, Jeremy Renner, Cailee Spaeny, Glenn Close czy Josh Brolin. Ten film to w tym tygodniu pozycja obowiązkowa, jednak nie tylko na niego warto zwrócić uwagę.

Polscy widzowie będą mogli – tuż po kinowej premierze – obejrzeć najnowszy thriller Władysława Pasikowskiego z główną rolą Bogusława Lindy. Fani dobrych komedii ze świątecznym klimatem ucieszą się z brytyjskiej nowości – serialu, w którym legendarny komik Rowan Atkinson przeżywa kolejną chaotyczną przygodę. Dużo propozycji serialowych i filmowych czeka również na miłośników thrillerów oraz kryminałów. Sprawdźcie wszystkie nowości i poszukajcie czegoś dla siebie!

Netflix bombarduje nowościami! Co warto obejrzeć w tym tygodniu?

„Masaka Kids: Muzyka w sercu”



W sercu ugandyjskiego regionu Masaka, gdzie wciąż odczuwalny jest kryzys HIV/AIDS, niewielki sierociniec staje się wielkim źródłem nadziei. Grupa Masaka Kids Africana robi tu coś więcej niż wiralowe filmiki — pokazuje tętniącą życiem, wyjątkową społeczność, w której osierocone dzieci potrafią przemienić trud w radość i tańcem torują drogę ku uzdrowieniu, poczuciu przynależności i lepszej przyszłości.

Premiera: 9 grudnia



„Krwawe Wybrzeże”, sezon 2.



Grupa policjantów stosujących nietypowe metody rusza w pościg za niebezpiecznym przestępcą, aby uchronić Marsylię przed rozlewem krwi.

Premiera: 9 grudnia



„Zbuntowani zakochani”



To niesamowicie wiarygodne randkowe reality show wyprodukowane przez Megumi, byłego młodocianego przestępcę, łączy ze sobą prawdziwych outsiderów. Kochają oni swoich przyjaciół i rodzinne miejscowości i są gotowi zaryzykować wszystko dla swoich bliskich. Przygotuj się na gorący, pełen prawdziwej miłości program o szczerej i uczciwej młodzieży, która ma na koncie pewne życiowe potknięcia.

Premiera: 9 grudnia



„Simon Cowell: The Next Act”



Potentat muzyczny i producent Simon Cowell stworzył jedne z największych gwiazd muzyki na świecie. W zupełnie nowym serialu dokumentalnym Netflixa kamery towarzyszą mu na każdym kroku, gdy podejmuje próbę powtórzenia sukcesu — chcąc wypromować kolejną globalną sensację boysbandową. To zupełnie inny format niż wszystko, co dotąd zrobił. Od otwartych castingów po premierę debiutanckiego singla, widzowie zyskują pełen dostęp do kulis kolejnego rozdziału jego kariery. Czy tym razem znowu uda mu się trafić w dziesiątkę?

Premiera: 10 grudnia



„Wypadek”, sezon 2.



Rok po tragedii, która dotknęła cztery rodziny, ich zmagania z bólem wciąż trwają, a na jaw wychodzą nowe sekrety i postacie. By ruszyć dalej, każdy z nich musi wybrać między przebaczeniem a zemstą — aż do samego końca.

Premiera: 10 grudnia



„Zamach na papieża”



Porywający thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i kulisami jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku – zamachu na Jana Pawła II.

Premiera: 10 grudnia



„Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca”, część 2.



Serial „Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca” opowiada historię 25-letniego Li Jen-yao, który oddaje się w ręce policji i przyznaje do bycia zabójcą odpowiedzialnym za serię brutalnych morderstw i terroryzowanie kolegów ze szkoły średniej. Choć ujawnia makabryczne szczegóły swoich zbrodni, nigdy nie zdradza, co nim kierowało. W więzieniu udziela swojego pierwszego wywiadu Chou Pin-yu, która wkrótce zaczyna mieć niepokojące sny o mordercy oraz tajemniczej dziewczynie w mundurku. Gdy sny i rzeczywistość zaczynają się przeplatać, na jaw wychodzą dawno zapomniane tajemnice o miłości, nienawiści, winie i odkupieniu.

Premiera: 11 grudnia



„Człowiek kontra dziecko”



Znany z serialu „Człowiek kontra pszczoła” Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego – pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse’u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?

Premiera: 11 grudnia



„Tomb Raider: Legenda Lary Croft”, sezon 2.



Serial animowany „Tomb Raider: Legenda Lary Croft” to kontynuacja wydarzeń z popularnej trylogii gier wideo z serii „Tomb Raider” zatytułowanej „Survivor”, na którą składają się: „Tomb Raider”, „Rise of the Tomb Raider” i „Shadow of the Tomb Raider”. Serial przedstawia kolejny rozdział przygód legendarnej odkrywczyni. Ponad 25 lat od zaistnienia na rynku Lara Croft (której głosu użycza Hayley Atwell) nadal odkrywa starożytne tajemnice i zagubione prawdy w zapierających dech w piersiach — ale też niebezpiecznych — miejscach. Poza Atwell w oryginalnej wersji serialu usłyszymy też Allena Maldonado (Zip) i Earla Baylona (ponownie jako Jonaha z serii gier wideo Tomb Raider).

Premiera: 11 grudnia



„Żywy czy martwy: Film z serii >>Na noże<<”



Benoit Blanc powraca, by rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze.

Premiera: 12 grudnia



„Facet na święta”, sezon 3.



Johanne skończyła 35 lat. Minęło już kilka miesięcy od jej rozstania z Jonasem. Nie ma chłopaka, ale stara się nie mieć na to czasu — pomaga rodzeństwu, opiekuje się samotnym ojcem i właśnie objęła nowe stanowisko kierownicze. Gdy w końcu ponownie zaczyna umawiać się na randki, szybko odkrywa, że to już nie to samo, co kiedyś. A może to ona się zmieniła? Rozstanie z Jonasem było trudne, więc Johanne wciąż zadaje sobie pytanie: czy znajdzie w sobie odwagę jeszcze raz pokochać?

Premiera: 12 grudnia



„Miasto cieni”



W La Pedrera — Casa Milà dochodzi do makabrycznej zbrodni. Na fasadzie słynnego budynku Gaudíego zostają ujawnione spalone zwłoki. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), który za nieposłuszeństwo został niedawno zawieszony w obowiązkach służbowych przez Mossos d’Esquadra, powraca do pracy w Barcelonie. Razem z nową partnerką, Rebecą Garrido (Verónica Echegui), policjant rusza do akcji, aby wyśledzić sprawcę tego przestępstwa.

Premiera: 12 grudnia



„Krudowie”



Do prehistorycznego świata przybywa geniusz z rewolucyjnym wynalazkiem, jakim jest... ogień.

Premiera: 12 grudnia



„Niedokończony interes”



Biznesmen udaje się do Europy, aby sfinalizować najważniejszy interes w karierze. Rutynowa podróż służbowa jest pełna niespodzianek.

Premiera: 12 grudnia



„Krudowie 2: Nowa era”



Pierwsza prehistoryczna rodzina jest gotowa na kolejną wspaniałą przygodę! Krudowie przetrwali już jadowite bestie, klęski żywiołowe, a nawet młodzieńczą miłość, lecz teraz zmuszeni są stawić czoła swojemu największemu wyzwaniu: innej rodzinie!

Premiera: 12 grudnia



„Bumblebee”



Autobot Bumblebee uciekając z Cybertronu dociera na Ziemię, gdzie poznaje nastoletnią Charlie.

Premiera: 12 grudnia



„Czekając na miłość”



Savannah (Whitney Houston), Bernadine (Angela Bassett), Gloria (Loretta Devine) i Robin (Lela Rochon) czekają na prawdziwą miłość. Bernadine myślała, że już ją znalazła do chwili, gdy jej mąż odszedł z inną. Savannah i Robin są tak zajęte karierą zawodową, że nie mają czasu na romanse. Rozwiedziona Gloria natomiast, flirtuje ze stanowiącym doskonałą partię sąsiadem.

