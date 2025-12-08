4 seriale, 2 filmy. Te nowe perełki z Netflix warto obejrzeć

Na początku tygodnia warto mieć pod ręką kilka świeżych propozycji, które mogą wypełnić wieczory czymś naprawdę angażującym. Netflix dorzucił w ostatnich dniach tytuły, które angażują widzów. Każda z poniższych produkcji opiera się na silnym konflikcie, tajemnicy albo napięciu emocjonalnym, a jednocześnie proponuje coś więcej niż prostą historię „na raz”.

Poniżej znajdziecie sześć tytułów, które wyróżniają się na tle reszty nowości i mogą okazać się dobrym początkiem filmowo-serialowego tygodnia.

Co nowego warto obejrzeć na Netflix?

„Odrzuceni”



Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin — jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością — splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic — w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.



„Absentia”



Historia agentki FBI, Emily Byrne (Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.



„Bestia we mnie”



Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.



„Kryształowa kukułka”



Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.



„Jay Kelly”



Nowy film nominowanego do Oscara Noah Baumbacha opowiada historię znanego aktora filmowego Jaya Kelly’ego (George Clooney), który wyrusza w podróż, aby skonfrontować się z przyszłością i teraźniejszą oraz wreszcie odnaleźć siebie. Towarzyszy mu oddany menedżer Ron (Adam Sandler). Ta zabawna i wzruszająca opowieść w kameralny i epicki sposób pokazuje, że w życiu każdego człowieka jest miejsce i na sukcesy, i na porażki.



„Miłość w prezencie”



Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.Czytaj też:

