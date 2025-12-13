Polacy masowo włączą dziś tv. Leci gangsterski majstersztyk

Nadchodzący weekend zapowiada się wyjątkowo różnorodnie, od pełnej energii gali kabaretowej, przez rodzinne dramaty i mocne kino sensacyjne, aż po biograficzne historie i zaangażowane społeczne produkcje.

Weekend pełen emocji przed telewizorem

Sprawdziliśmy, co naprawdę warto obejrzeć. Na pewno nie wolno przegapić wielkiego hitu, jakim są „Dżentelmeni”, czyli Guy Ritchie w najlepszym wydaniu. Na ekrany powróci też nieśmiertelny Robin Hood w nowej odsłonie i wciąż żywe dramaty rodzinne z mrocznych czasów PRL-u. Nie zabraknie rozrywki, w tym specjalnego odcinka z udziałem jednego z najpopularniejszych polskich wykonawców.

Gala finałowa 29. Rybnickiej Jesieni Kabaretowej – Ryjek

Ryjek po raz kolejny udowadnia, że polska satyra wciąż ma się świetnie. Relacja z finałowego wieczoru, który odbył się 23 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pokazuje esencję humoru, talentu i zdrowej rywalizacji. Na scenie pojawili się Kabaret Zdolni i Skromni, Grupa MoCarta oraz laureaci konkursów festiwalowych. O Złote Koryto walczyli m.in. Kabaret Świerszczychrząszcz, My Tylko Na Bankiet, Trzecia Strona Medalu, Kabaret z Konopi, Trupa Wysokiego Ryzyka i Układ Komediowy. Całość poprowadzili Łukasz Żak i Piotr Gumulec. Emisja: sobota, 13 grudnia, godz. 19:55, Polsat.

To warto obejrzeć w ten weekend

„Chrzciny”



Tragifarsa osadzona w realiach 1981 roku pokazuje, że nawet najważniejsze rodzinne uroczystości potrafią stanąć w ogniu napięć i niewypowiedzianych żalów. Marianna (Katarzyna Figura), matka sześciorga dzieci, planuje zgromadzić rodzinę na chrzcinach wnuka, licząc na przełom w relacjach. Nie wie jeszcze, że tego samego dnia generał Wojciech Jaruzelski wprowadzi stan wojenny. Zburzy to misternie układane plany i uruchomi lawinę emocji między skłóconym rodzeństwem. Film zdobył siedem nominacji do Orłów. Emisja: sobota, 13 grudnia, godz. 20:25, TVP 1



„Kret”



W Katowicach życie Pawła Kowala zostaje wywrócone do góry nogami, gdy bulwarowa gazeta sugeruje, że jego ojciec, dawny górniczy bohater Zygmunt Kowal, mógł być agentem SB o pseudonimie Kret. Sprawa uderza w rodzinę, małżeństwo Pawła i pamięć o tragicznej masakrze w kopalni. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, próbując dotrzeć do prawdy. Jego spotkanie ze Stefanem Garbarkiem, byłym kapitanem SB, otwiera zupełnie nowy rozdział w tej historii. Emisja: sobota, 13 grudnia, godz. 23:05, Kino Polska.



„Dżentelmeni”



Guy Ritchie w najlepszym wydaniu. Mickey Pearson, legenda londyńskiego półświatka, chce sprzedać swoje narkotykowe imperium i rozpocząć spokojne życie u boku żony Rosalind. Problem w tym, że jego decyzja rozpętuje falę brutalnych, pełnych zwrotów akcji wydarzeń. Chętni na przejęcie jego fortuny nie przebierają w środkach, a dziennikarz Fletcher planuje przekręt, który może przewrócić świat przestępczy do góry nogami. Emisja: sobota, 13 grudnia, godz. 21:00, Polsat Film.



"Grace księżna Monako"



Biografia Grace Kelly (Nicole Kidman) to elegancki, pełen stylu obraz kobiety rozdartej między dawną karierą a obowiązkami księżnej Monako. Gdy kraj pogrąża się w politycznym kryzysie i grozi mu konflikt z Francją, Grace staje na emocjonalnym zakręcie. Z jednej strony prośba Alfreda Hitchcocka o rolę w filmie „Marnie”, z drugiej – lojalność wobec rodziny i nowej ojczyzny. Film, nakręcony przez Oliviera Dahana, zachwyca wizualnie, choć potomkowie Grimaldich otwarcie krytykowali efekt końcowy i nie pojawili się na festiwalu w Cannes. Emisja: niedziela, 14 grudnia, godz. 21:50, TVP 1.



„Robin Hood”



Russell Crowe w roli łucznika Robina w opowieści o honorze, buncie i walce z nadużyciami władzy. Gdy podczas powrotu z wojny Robin i jego towarzysze ratują koronę nowego króla, zostają mimowolnie wciągnięci w rozgrywkę o władzę i sprawiedliwość. Robin, przyjmując tożsamość zmarłego sir Roberta Loxleya, staje po stronie lady Marion i lokalnej społeczności uciskanej przez doradcę króla Jana, sir Godfreya. Ridley Scott oferuje widowiskowe kino z rozmachem. Emisja: niedziela, 14 grudnia, godz. 19:55, Polsat.



„Zielona granica”



Film Agnieszki Holland śledzi dramatyczne losy osób uwikłanych w wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy. Psycholożka Julia (Maja Ostaszewska), mieszkająca na Podlasiu, angażuje się w pomoc uchodźcom, których los staje się zakładnikiem politycznej gry. W tym samym czasie syryjska rodzina i nauczycielka z Afganistanu próbują przedostać się do Europy, nieświadomi manipulacji białoruskiego reżimu. Ich drogi krzyżują się z policjantem Janem (Tomasz Włosok). Film, nagrodzony Orłem w kategorii najlepszy obraz roku, powstał na podstawie licznych relacji, dokumentów i wywiadów. Emisja: niedziela, 14 grudnia, godz. 22:25, TVN 7.



Zalewski na dobry wieczór



Nowy sezon programu otwiera spotkanie z Krzysztofem Zalewskim. Wokalista zaprezentuje swoje największe przeboje i opowie o kulisach ich powstawania. To dobra propozycja na spokojne zakończenie weekendu z muzyką w tle. Emisja: niedziela, 14 grudnia, godz. 21:25, TVP2.Czytaj też:

