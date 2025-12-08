Mamy pierwsze zdjęcia z filmu „Peaky Blinders”! Znany aktor obok Tommy'ego Shelby

Serial "Peaky Blinders" stał się ogromnym fenomenem na całym świecie tuż po premierze w 2013 roku i tak, do jego finału w 2022 roku, jego popularność tylko rosła. Teraz serial, koncentrujący się na postaci Thomasa Shelby’ego, lidera gangu Peaky Blinders, działającego w Birmingham, uważany jest przez miliony fanów za jeden z najlepszych wszech czasów. Trudno się zatem dziwić, że nadchodzący film, który jest kontynuacją serii, wzbudza ogromne emocje.

Film „Peaky Blinders: Nieśmiertelny”. Co wiemy?

Fabuła nadchodzącego filmu „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” osadzona jest w Birmingham w 1940 roku. W trakcie II wojny światowej, która pogrąża świat w chaosie, znany dobrze widzom Tommy Shelby zostaje zmuszony do powrotu z dobrowolnego wygnania, by stawić czoła najtrudniejszej dotychczas sprawie. Gdy losy rodziny i kraju wiszą na włosku, Tommy musi skonfrontować się z własnymi demonami – i podjąć decyzję, czy ocalić swoje dziedzictwo, czy spalić je na popiół. Z rozkazu Peaky Blinders…

Laureat Oscara Cillian Murphy powraca w roli legendarnego Tommy’ego Shelby’ego w zrealizowanej z rozmachem pełnometrażowej kontynuacji serialu o gangsterskiej rodzinie z Birmingham. Za reżyserię odpowiada Tom Harper, natomiast autorem scenariusza jest ponownie Steven Knight.

Do obsady dołączą gwiazdy światowego kina, a wśród nich: Rebecca Ferguson („Diuna”, „Dom pełen dynamitu”), nominowany do Oscara Tim Roth („Wściekłe psy”, „Nienawistna ósemka”), Sophie Rundle („After the Flood”, „Gentleman Jack”) nominowany do Oscara Barry Keoghan („Saltburn”, „Duchy Inisherin”) oraz laureat Emmy Stephen Graham („Dojrzewanie”, „Tysiąc ciosów”).

Polska premiera „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” już 20 marca 2026 – tylko w Netfliksie.

