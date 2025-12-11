5 nowości od dziś. Netflix i HBO Max z perełkami

Netflix i HBO Max dorzucają do swoich katalogów prawdziwe perełki — od mocnych dramatów, przez widowiskowe produkcje, aż po tytuły, które już teraz budzą spore emocje wśród widzów. Oto 5 nowości, które warto sprawdzić już dziś.

5 premier, które właśnie trafiły na Netflix i HBO Max — sprawdź, co warto obejrzeć

„Człowiek kontra dziecko” (film na Netflix)

Znany z serialu „Człowiek kontra pszczoła” Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego – pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse’u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?

„Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca”, część 2. (serial na Netflix)

Serial „Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca” opowiada historię 25-letniego Li Jen-yao, który oddaje się w ręce policji i przyznaje do bycia zabójcą odpowiedzialnym za serię brutalnych morderstw i terroryzowanie kolegów ze szkoły średniej. Choć ujawnia makabryczne szczegóły swoich zbrodni, nigdy nie zdradza, co nim kierowało. W więzieniu udziela swojego pierwszego wywiadu Chou Pin-yu, która wkrótce zaczyna mieć niepokojące sny o mordercy oraz tajemniczej dziewczynie w mundurku. Gdy sny i rzeczywistość zaczynają się przeplatać, na jaw wychodzą dawno zapomniane tajemnice o miłości, nienawiści, winie i odkupieniu.

„Bękart” (film na HBO Max)

Poruszająca opowieść o miłości, ambicji, rozpaczy i nienawiści, która rozgrywa się w surowym krajobrazie duńskich wrzosowisk. Celem kapitana Ludviga Kahlena (w tej roli niezrównany Mads Mikkelsen) jest założenie królewskiej kolonii w Jutlandii, uprawa ziemi i upragniony tytuł szlachecki. Władca ziemski, bezlitosny Frederik de Schinkel, torpeduje jego plany, twierdząc, że ziemia należy do niego. Poddany De Schinkla wraz z żoną uciekają z dworu, szukając schronienia u Kahlena. Konflikt eskaluje, a De Schinkel postanawia zniszczyć kapitana za wszelką cenę.

„Happyend” (film na HBO Max)

Najlepsi przyjaciele Yuta i Kou zbliżają się do ukończenia szkoły średniej w niedalekiej przyszłości Tokio, gdzie cień katastrofalnego trzęsienia ziemi kładzie się na codziennym życiu. Pewnej nocy, robią żart dyrektorowi szkoły, co prowadzi do zainstalowania systemu monitoringu w szkole. Gdy represyjne środki bezpieczeństwa zaczynają dominować, a sytuacja polityczna w kraju pogarsza się, Kou staje się coraz bardziej sfrustrowany światem, podczas gdy Yuta wydaje się nie zauważać zmian. Kou znajduje współczującą osobę w pełnej pasji działaczce studenckiej, a jego świadomość polityczna zaczyna się rozwijać. Wierząc, że Yuta nigdy nie zrozumie jego nowych zainteresowań, Kou zaczyna oddalać się od przyjaciela. Po raz pierwszy w ich wieloletniej przyjaźni, obaj zmuszeni są skonfrontować różnice, które wcześniej nigdy nie były wyrażane.

„Cienka czerwona linia” (film na HBO Max)

Zrealizowana z ogromnym rozmachem, niezwykle widowiskowa adaptacja słynnej powieści Jamesa Jonesa relacjonująca losy oddziału amerykańskich żołnierzy walczących w bitwie o Guadalcanal. Gdy żądza zwycięstwa słabnie, przeradzając się w walkę o przetrwanie i opanowanie militarnego i moralnego chaosu, wszystkich żołnierzy – od wysokich rangą oficerów aż po zwykłych szeregowców – zaczynają łączyć niezwykle silne więzi emocjonalne, które niejednokrotnie decydują o ich życiu i śmierci.

