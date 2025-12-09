6 perełek na Netflix, 8 hitów na HBO Max. Podpowiadamy obecne sztosy!

Netflix i HBO Max zaserwowały w ostatnim czasie wyjątkowo mocny zestaw nowości – od intensywnych dramatów, przez pełne napięcia thrillery, aż po ciepłe historie idealne na zimowe wieczory. Cześć z tych tytułów mocno teraz trenduje i jasne jest, że widzom w Polsce trudno oderwać się od ekranu. Poniżej znajdziecie najgorętsze platformowe sztosy, które aktualnie przyciągają największą uwagę widzów – zarówno filmy i seriale, z każdej gatunkowej półki.

Przejrzyj nasze zestawienie i sprawdź, czy nie ma w nim czegoś, co ci się spodoba!

Najgorętsze nowości, które rządzą teraz na Netflix i HBO Max

„Przymierze” (film na HBO Max)



Podczas swojej ostatniej tury w Afganistanie sierżant John Kinley (Jake Gyllenhaal) wraz ze swoim oddziałem wpadają w zasadzkę. Afgański tłumacz Ahmed (Dar Salim) ratuje życie Johna i razem udaje im się dotrzeć na amerykańską ziemię. Po jakimś czasie Kinley dowiaduje się, że jego wybawca wraz ze swoją rodziną nie otrzymali obiecanego bezpiecznego przejazdu do Ameryki. Chcąc spłacić swój dług wraca do strefy wojny, aby ich odzyskać, zanim talibowie upolują ich jako pierwszych.



„Przepiękne!” (film na HBO Max)



Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.



„Ad Astra” (film na HBO Max)



Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza na wyprawę na granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie.



„W dzikim galopie” (film na HBO Max)



Lata 50 XX wieku. Nowożeńcy Muriel (Daisy Edgar-Jones) i Lee (Will Poulter) opuszczają swój dom w Kansas, aby rozpocząć nowe życie w San Diego, gdzie będą mieli stałą pracę i dom. Tymczasem brat mężczyzny, Julius (Jacob Elordi) wraca z wojny koreańskiej bez żadnych długoterminowych planów. Świetnie gra w pokera, więc trafia do Las Vegas, gdzie nadzoruje kasyno i zaprzyjaźnia się z Henrym (Diego Calva), który podobnie jak Julius kocha hazard. Przez cały ten czas Muriel koresponduje ze szwagrem, choć żadne z nich nie zdaje sobie sprawy, jak wiele mają ze sobą wspólnego. Znudzona życiem kobieta w tajemnicy zaczyna bawić się wyścigi konne i wygrywać. Wkrótce wyrusza z Juliusem w podróż, podczas której narażają się na większe niebezpieczeństwo, niż oboje się spodziewali.



„Gniazdo” (film na HBO Max)



Rory dostaje propozycję pracy i namawia swoją żonę Allison na przeprowadzkę do Londynu, gdzie wreszcie ma szansę zarobić wielkie pieniądze i wieść luksusowe życie, o jakim zawsze marzył. Bez względu na koszty, wynajmuje imponującą posiadłość na przedmieściach, a kiedy upragniony prestiż i wysoka pozycja społeczna wydają się być na wyciągnięcie ręki, Rory idzie o krok dalej i łamie wszelkie zasady, podejmując coraz większe ryzyko. Bez skrupułów dążąc do swojego celu, wpada w spiralę kłamstw, a w pozornie idealnym życiu małżeńskim zaczynają pojawiać się rysy. Wielki dom obnaża wzajemnie skrywane tajemnice, a to, co na zewnątrz wydawało się prawdziwą sielanką, za zamkniętymi drzwiami okazuje się demaskować prawdziwe oblicza małżonków.



„Rodzaje życzliwości” (film na HBO Max)



To tryptyk opowiadający historię człowieka pozbawionego wyboru, który próbuje przejąć kontrolę nad własnym życiem; policjant zaniepokojony faktem, że jego zaginiona na morzu żona wróciła i wydaje się być inną osobą; oraz kobietę zdeterminowaną, by znaleźć konkretną osobę ze specjalnymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać cudownym przywódcą duchowym.



„Pacyfik” (serial na HBO Max)



Bohaterami tego dziesięcioodcinkowego serialu są trzej żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej: Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joseph Mazzello) i John Basilone (Jon Seda), którzy w kolejnych odcinkach walczą na wyspie Guadalcanal, w tropikalnych lasach przylądka Gloucester, twierdzach Peleliu i na piaszczystych wybrzeżach Iwo Jimy i Okinawy. Serial kończy się triumfalnym, jednak krwawo okupionym powrotem do domu po Dniu Zwycięstwa. Scenariusz filmu powstał w oparciu o pamiętniki uczestników tamtych wydarzeń.



„Intrygantka” (serial na HBO Max)



Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.



„Jay Kelly” (film na Netflix)



Nowy film nominowanego do Oscara Noah Baumbacha opowiada historię znanego aktora filmowego Jaya Kelly’ego (George Clooney), który wyrusza w podróż, aby skonfrontować się z przyszłością i teraźniejszą oraz wreszcie odnaleźć siebie. Towarzyszy mu oddany menedżer Ron (Adam Sandler). Ta zabawna i wzruszająca opowieść w kameralny i epicki sposób pokazuje, że w życiu każdego człowieka jest miejsce i na sukcesy, i na porażki.



„Miłość w prezencie” (film na Netflix)



Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.



„Odrzuceni” (serial na Netflix)



Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin — jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością — splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic — w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.



„Absentia” (serial na Netflix)



Uznana za zmarłą agentka FBI Emily Byrne zostaje znaleziona po sześciu latach w lesie. Kobieta nie pamięta wydarzeń z tego okresu, a podczas śledztwa padają na nią podejrzenia o morderstwo.



„Bestia we mnie” (serial na Netflix)



Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.



„Cena zeznania” (serial na Netflix)



Trzymający w napięciu thriller o losach Yun-su, kobiety oskarżonej o morderstwo męża, Mo Eun, tajemniczej nieznajomej zwanej czarownicą — oraz o ich licznych sekretach.Czytaj też:

