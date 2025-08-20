Netflix z nowym miniserialem-thrillerem! Sprawdź wszystkie premiery dnia

Na Netflix zadebiutowało dziś aż pięć nowych produkcji, a wśród nich nowiutki miniserial, prosto z Brazylii, film sprzed lat z Susan Sarandon i Tommym Lee Jonesem, polskie kino familijne, i dwa melodramaty – jeden z Jennifer Aniston i Aaronem Eckhartem, drugi z Jacobem Elordi, znanym z „The Kissing Booth” czy „Saltburna”. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów na temat nowości.

Nowy mocny miniserial od dziś na Netflix. Co jeszcze wpadło do biblioteki serwisu?

„Rzeki przeznaczenia”

To zdecydowanie najgłośniejsza premiera dnia. Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, ruszają za nią dwie zupełnie odmienne osoby: pirat rzeczny, który zna niebezpieczne szlaki wodne i żyje poza prawem, oraz matka – gotowa na wszystko, by odzyskać córkę. Ich drogi przecinają się. To historia o desperacji, determinacji i cienkiej granicy między sprawiedliwością a zemstą.

„Klient”

Ten klasyczny thriller powraca, aby ponownie trzymać w napięciu. Głównym bohaterem jest młody chłopak, który przez przypadek staje się świadkiem samobójstwa prawnika. Zanim mężczyzna odejdzie z tego świata, zdradza mu mroczną tajemnicę – miejsce ukrycia zwłok ofiary jednego z najbardziej niebezpiecznych klientów. Chłopak nagle znajduje się w samym centrum rozgrywki pomiędzy mafią a organami ścigania.

„Dziadku, Wiejemy!”

Rodzinna propozycja z polskim akcentem. Film zabiera widzów w podróż pełną humoru, magii i wzruszeń. Wnuczka i dziadek wyruszają razem w drogę, a ich niezwykła więź okazuje się siłą, która odmienia życie całej rodziny. To kino drogi, które bawi, ale też uczy – idealne do wspólnego seansu.

„Miłość w Seattle”

Burke, autor bestsellerowego poradnka o radzeniu sobie ze stratą, z pozoru ma wszystko – sławę, pieniądze i uznanie. Jednak wciąż nie potrafi zmierzyć się z własną przeszłością. Spotkanie z Eloise, która właśnie zakończyła trudny związek, staje się dla niego momentem przełomowym. To opowieść o tym, że prawdziwe uczucia mogą pojawić się w najmniej spodziewanym momencie.

„2 Hearts”

Wzruszająca produkcja z 2020 roku, która ponownie zyskuje popularność dzięki roli Jacoba Elordiego. „2 Hearts” ukazuje historię dwóch par, których życie toczy się w odmienny sposób. Wydawałoby się, że nic ich nie łączy, a jednak pewien sekret sprawi, że ich losy splotą się w dramatyczny i nieprzewidywalny sposób. To film, który pokazuje, że miłość i poświęcenie mogą odmienić bieg życia.

