Najbardziej wyczekiwany polski film roku już na Netflix!

„Zamach na papieża” to thriller, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, odsłaniający kulisy jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku – zamachu na Jana Pawła II. Za kamerą stanął Władysław Pasikowski, twórca takich polskich hitów jak „Kroll”, „Psy”, „Jack Strong”, „Kurier”, „Psy 3. W imię zasad”. W obsadzie pojawili się: Bogusław Linda („Psy”, „Kroll”, „Demony wojny”, „Psy 3. W imię zasad”) Karolina Gruszka („Maria Skłodowska-Curie”, „Święto ognia”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”), Ireneusz Czop („Broad Peak”, „Jack Strong”, „Wołyń”). Pozostałe nazwiska zostaną ogłoszone wkrótce.

„Zamach na papieża” od Pasikowskiego. Bogusław Linda powraca

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty „Bruno” Brusicki (Bogusław Linda) – były snajper i legenda wywiadu – zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca – Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno – i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia? Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

W obsadzie, oprócz Bogusława Lindy, znaleźli się: Karolina Gruszka („Maria Skłodowska-Curie”, „Święto ognia”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”), Ireneusz Czop („Broad Peak”, „Jack Strong”, „Wołyń”), Zbigniew Zamachowski („Kurier”, „Jack Strong”, „Pokłosie”), Adam Woronowicz („Teściowie”, „Kurier”, „Zimna wojna”), Wojciech Zieliński („Psy 3. W imię zasad”, „Furioza”, „Wołyń”), Paulina Gałązka („Furioza”, „Dziewczyny z Dubaju”, „Zabawa zabawa”), Roma Gąsiorowska („Sala samobójców”, „Wojna polsko-ruska”, „Listy do M”), Dobromir Dymecki („Kos”, „Kobieta na dachu”, „Prime time”), Matylda Giegżno („Światłoczuła”, „Kos”).

Film „Zamach na papieża” dostępny jest na Netflix od dziś, środy 10 grudnia.

