30+ seriali, dla których warto zarwać noc. Najlepsze kryminały 2025 roku

Rok 2025 nie bawi się w półśrodki – szczególnie, jeśli chodzi o kryminały. Każda z platform streamingowych próbuje przechytrzyć widza coraz bardziej wyrafinowaną intrygą. W efekcie powstała imponująca kolekcja ponad trzydziestu nowych seriali, które wciągają bez końca. Netflix, HBO Max i Disney+ nie odpuszczają – każdy z gigantów próbuje dostarczyć historię, która przykuje cię do ekranu na całe noce.

Wśród naszej listy znajdziecie hity, które miały premierę na początku roku, ale też te, które pojawiły się na platformach niedawno, niektóre nawet dziś. To mieszanka głośnych, szeroko komentowanych produkcji i mniej oczywistych tytułów, które dopiero zdobywają popularność – idealna, by odkryć coś nowego na wieczór.

30+ powodów, by zarwać noc – najlepsze seriale kryminalne 2025 roku

„Rzeki przeznaczenia”



Kiedy nastolatka zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, pirat rzeczny i łaknąca zemsty matka równolegle ruszają jej na ratunek, ale ich drogi się przecinają.



„Wybór matki”



Zdesperowana, aby zapłacić za ratującą życie operację córki, pobożna była policjantka Babalwa prosi gangstera o pomoc w zorganizowaniu zuchwałego napadu.



„Ubłocone”



Pięć osadzonych nawiązuje wyjątkową więź po śmiertelnym wypadku... dopóki korupcja i walka o wpływy w bezwzględnym zakładzie karnym nie zaczynają zagrażać ich życiu.



„Półświatek”



Życie młodej matki rozpada się na kawałki, gdy musi przybrać sekretną tożsamość, aby umknąć bukareszteńskiemu gangowi odpowiedzialnemu za śmierć jej chłopaka.



„Na ostrzu skalpela”



Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.



„Gliniarze to dranie”



W obliczu tragicznych skutków interwencji na demonstracji w oddziale prewencji rośnie napięcie, a policjanci nie są w stanie rozdzielić służby od życia prywatnego.



„Dziewięć puzzli”



Ena, jedyny świadek śmierci swojego wuja, zostaje profilerką, by odkryć prawdę o tej zbrodni. Detektyw Hansaem z Wydziału Kryminalnego podejrzewa właśnie ją. Dziesięć lat później pojawia się tajemniczy element układanki, a zabójca powraca. Czy Ena i Hansaem zdołają położyć kres zagadkowym morderstwom?



„Królowe podziemia”



Kate Galloway, cicha, konserwatywna wdowa i samotna matka, buduje klub nocny i imperium kokainowe, aby wspierać swoją rodzinę.



„Sara. Kobieta cienia”



Podejrzana śmierć syna zmusza byłą tajną agentkę do powrotu do akcji i rozpoczęcia śledztwa w sprawie serii coraz bardziej przerażających przestępstw.



„Gdy nikt nas nie widzi”



Hiszpańska policjantka Lucía Gutierrez i amerykańska porucznik Magaly Castillo muszą współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za dwoma sprawami.



„Dziewięć trupów w meksykańskiej kostnicy”



Samolot rozbija się w dżungli z 10 osobami na pokładzie. Znaleziono 9 ciał, ale tylko 1 osoba zginęła w katastrofie – reszta została zamordowana.



„Atak w Londynie: Zabójstwo Jeana Charlesa de Menezesa”



Londynem wstrząsają zamachy terrorystyczne. Policja zabija niewinnego człowieka, jadącego do pracy.



„W mroku słońca”



Młoda matka ucieka przed trudną przeszłością i zostaje oskarżona o zabójstwo swojego nowego szefa na plantacji róż, po czym odkrywa, że to on jest jej ojcem.



„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Zero litości”



Były przestępca, który odciął się od swojego gangu, powraca, aby odkryć prawdę o śmierci brata, wkraczając tym samym na ścieżkę bezlitosnej zemsty.



„Karma”



Brzemienny w skutki wypadek splata wątki życia sześciu osób w intrygującą opowieść o zbrodni i karmie, w której wszyscy muszą stanąć oko w oko z mroczną prawdą.



„Na gorącym uczynku”



Słynąca z łapania przestępców dziennikarka Ema Garay staje przed dużym dylematem, kiedy bliska jej osoba zaczyna być łączona z zaginięciem nastolatki.



„Nabrzeże”



Potężna rybacka rodzina z Karoliny Północnej wpływa na zdradzieckie wody, aby nie dać zatonąć swojemu imperium, które coraz bardziej ciąży ku dnu.



„Duster”



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



„Ocaleni”



Piętnaście lat temu śmierć trojga młodych ludzi rozdarła serca mieszkańców sennego nadmorskiego miasteczka. Teraz tajemniczy zgon młodej kobiety przywołuje przeszłość.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Porządna amerykańska rodzina”



Historia pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości.



„Tęsknię za tobą”



Detektyw Kat Donovan niespodziewanie spotyka w Internecie dawną miłość i zostaje wplątana w mroczny spisek.



„Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Tylko jedno spojrzenie”



Kiedy szokujące zdjęcie nagle zostaje ujawnione, Greta musi odnaleźć ukryte prawdy i załatać luki w pamięci, aby uratować swojego męża przed jego mrocznymi tajemnicami.



„Dzikość”



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.



„Daredevil: Odrodzenie”



Matt Murdock staje do walki z Wilsonem Fiskiem, gdy wychodzą na jaw ich dawne tożsamości.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Wzgórze psów”



Ceniony pisarz - którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta - wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało. Czytaj też:

