Netflix odkopał skarby? Dwa polskie seriale podbijają rankingi
Netflix odkopał skarby? Dwa polskie seriale podbijają rankingi

„Krew z krwi” i „Krucjata”
„Krew z krwi” i „Krucjata” Źródło: Netflix
Widzowie wywindowali dwa polskie seriale do netfliksowej topki. To produkcje sprzed lat, które dostały nowe życie na platformie.

Netflix dzieli się na bieżąco preferencjami widzów, publikując zestawienia najchętniej oglądanych na platformie produkcji. Część z tych tytułów utrzymuje się w serwisie przez długie tygodnie, zmieniając miejsca na liście najpopularniejszych – tak jest eraz w przypadku nowego thrillera z Erikiem Baną w głównej roli. Inne od razu po premierze stają się numerem jeden w zestawieniu – tak zazwyczaj dzieje się z wyczekiwanymi kontynuacjami naszych ulubionych tytułów. Ale jest też w Polsce inna kategoria – rodzime seriale sprzed lat, którym Netflix daje nowe życie. A wszystko dzięki nam – widzom, którzy chętnie wracają do tych tytułów lub dopiero je odkrywają. Obecnie na platformie znajdziecie aż dwie takie polskie produkcje – to seriale kryminale, tak bardzo uwielbiane przez rzeszę odbiorców. Sprawdźcie całą listę TOP 10 seriali obecnie na  i dodajcie do listy „do obejrzenia” tytuły, które was zainteresują.

TOP 10 Netfliksa zaskakuje: Te polskie klasyki wróciły w wielkim stylu

„Sandman”

Sen — po pamiętnym spotkaniu z rodziną — musi podejmować jedną niewyobrażalnie trudną decyzję za drugą, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i cały świat przed konsekwencjami swoich uczynków. Aby naprawić popełnione błędy, Sen musi skonfrontować się z odwiecznymi wrogami i przyjaciółmi, bogami, potworami i śmiertelnikami. Droga do przebaczenia pełna jest jednak przeszkód i podstępnych zakrętów, a za pełnię rozgrzeszenia może mu przyjść zapłacić najwyższą cenę. Drugi sezon serialu „Sandman”, opartego na serii wielokrotnie nagrodzonych komiksów DC, domknie historię Snu i zaprezentuje jej emocjonujące zakończenie.

„Doskonale dopasowani”

Serial, w którym słynni single z programów reality TV Netlfix („Miłość jest ślepa”, „Ultimatum”, „Too Hot To Handle”, „Kret” i nie tylko) spotykają się w tropikalnym raju w poszukiwaniu miłości. Rywalizując w zabawie, której celem jest stworzenie związku, najbardziej dopasowane pary wcielą się w swatów, próbując rozbić inne pary poprzez wysyłani ich na randki z nowymi singlami zaproszonymi do willi. Czy uda im się stworzyć lepiej dopasowane pary, czy też będą jedynie siać zamęt? W tej ekstrawaganckiej grze randkowo-strategicznej prowadzonej przez Nicka Lacheya tylko jedna z par uzyska tytuł doskonale dopasowanej.

„Squid Game”

Trzeci i ostatni sezon serialu opowiada historię Gi-huna (Lee Jung-jae), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider (Lee Byung-hun), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Hwang Dong-hyuk, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi.

„Wybór matki”

Aby uratować córkę, ochroniarka konwojów z gotówką zgadza się zostać „kretem” podczas napadu. Gdy jednak zostaje zdradzona, udowadnia, że jest groźniejsza niż wszyscy jej nowi wrogowie razem wzięci.

„7 misiów”

Zapomnij o siedmiu krasnoludkach, bo nadchodzi 7 misiów! A więc Kopciuszku, Czerwony Kapturku i Królewno Śnieżko — miejcie się na baczności! Ta urocza paczka futrzaków przerobi znane i lubiane bajki na swoją własną modłę. Serial animowany „7 misiów” na podstawie popularnych komiksów autorstwa Emile’a Bravo został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzane studio animacji Folivari.

„Krew z krwi”

Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.

„Dzikość”

Thriller kryminalny ze świetnie nakreślonymi postaciami o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

„Zatajone grzechy”

Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę - nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.

„Krucjata”

Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a „swoim” nie można już ufać.

„Wednesday”

Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. Twórcy/showrunnerzy Alfred Gough i Miles Millar powracają z mrożącym krew w żyłach drugim sezonem serialu u boku producenta wykonawczego i reżysera Tima Burtona.Czytaj też:
