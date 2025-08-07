Netflix odkopał skarby? Dwa polskie seriale podbijają rankingi

Netflix dzieli się na bieżąco preferencjami widzów, publikując zestawienia najchętniej oglądanych na platformie produkcji. Część z tych tytułów utrzymuje się w serwisie przez długie tygodnie, zmieniając miejsca na liście najpopularniejszych – tak jest eraz w przypadku nowego thrillera z Erikiem Baną w głównej roli. Inne od razu po premierze stają się numerem jeden w zestawieniu – tak zazwyczaj dzieje się z wyczekiwanymi kontynuacjami naszych ulubionych tytułów. Ale jest też w Polsce inna kategoria – rodzime seriale sprzed lat, którym Netflix daje nowe życie. A wszystko dzięki nam – widzom, którzy chętnie wracają do tych tytułów lub dopiero je odkrywają. Obecnie na platformie znajdziecie aż dwie takie polskie produkcje – to seriale kryminale, tak bardzo uwielbiane przez rzeszę odbiorców. Sprawdźcie całą listę TOP 10 seriali obecnie na Netflix i dodajcie do listy „do obejrzenia” tytuły, które was zainteresują.

TOP 10 Netfliksa zaskakuje: Te polskie klasyki wróciły w wielkim stylu

„Sandman”



Sen — po pamiętnym spotkaniu z rodziną — musi podejmować jedną niewyobrażalnie trudną decyzję za drugą, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i cały świat przed konsekwencjami swoich uczynków. Aby naprawić popełnione błędy, Sen musi skonfrontować się z odwiecznymi wrogami i przyjaciółmi, bogami, potworami i śmiertelnikami. Droga do przebaczenia pełna jest jednak przeszkód i podstępnych zakrętów, a za pełnię rozgrzeszenia może mu przyjść zapłacić najwyższą cenę. Drugi sezon serialu „Sandman”, opartego na serii wielokrotnie nagrodzonych komiksów DC, domknie historię Snu i zaprezentuje jej emocjonujące zakończenie.



„Doskonale dopasowani”



Serial, w którym słynni single z programów reality TV Netlfix („Miłość jest ślepa”, „Ultimatum”, „Too Hot To Handle”, „Kret” i nie tylko) spotykają się w tropikalnym raju w poszukiwaniu miłości. Rywalizując w zabawie, której celem jest stworzenie związku, najbardziej dopasowane pary wcielą się w swatów, próbując rozbić inne pary poprzez wysyłani ich na randki z nowymi singlami zaproszonymi do willi. Czy uda im się stworzyć lepiej dopasowane pary, czy też będą jedynie siać zamęt? W tej ekstrawaganckiej grze randkowo-strategicznej prowadzonej przez Nicka Lacheya tylko jedna z par uzyska tytuł doskonale dopasowanej.



„Squid Game”



Trzeci i ostatni sezon serialu opowiada historię Gi-huna (Lee Jung-jae), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider (Lee Byung-hun), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał. Jego scenariusz napisał reżyser Hwang Dong-hyuk, który obiecał widzom zakończenie na miarę tej epickiej historii. Czy jest jeszcze nadzieja dla ludzkości w tej najokrutniejszej z rzeczywistości? Fani na całym świecie odliczają dni do ujawnienia ostatecznej odpowiedzi.



„Wybór matki”



Aby uratować córkę, ochroniarka konwojów z gotówką zgadza się zostać „kretem” podczas napadu. Gdy jednak zostaje zdradzona, udowadnia, że jest groźniejsza niż wszyscy jej nowi wrogowie razem wzięci.



„7 misiów”



Zapomnij o siedmiu krasnoludkach, bo nadchodzi 7 misiów! A więc Kopciuszku, Czerwony Kapturku i Królewno Śnieżko — miejcie się na baczności! Ta urocza paczka futrzaków przerobi znane i lubiane bajki na swoją własną modłę. Serial animowany „7 misiów” na podstawie popularnych komiksów autorstwa Emile’a Bravo został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzane studio animacji Folivari.



„Krew z krwi”



Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.



„Dzikość”



Thriller kryminalny ze świetnie nakreślonymi postaciami o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.



„Zatajone grzechy”



Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę - nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.



„Krucjata”



Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji „terrorystów” coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a „swoim” nie można już ufać.



„Wednesday”



Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. Twórcy/showrunnerzy Alfred Gough i Miles Millar powracają z mrożącym krew w żyłach drugim sezonem serialu u boku producenta wykonawczego i reżysera Tima Burtona.Czytaj też:

