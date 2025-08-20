Od dziś na Disney+ serial o sprawie Amandy Knox. Meredith Kercher dźgnięto nożem 47 razy

„To po prostu nie ma sensu” – mówi włoski prokurator Giuliano Mignini (Francesco Acquaroli) w nowym, ośmioodcinkowym dramacie Disney+, „Sprawa Amandy Knox”. To zdanie mogłoby podsumować całe śledztwo w sprawie tragicznego morderstwa 21-letniej brytyjskiej studentki Meredith Kercher – zbrodni owianej tak wielką tajemnicą i kontrowersjami, że wciąż potrafi wprawiać w osłupienie po prawie 18 latach. 2 listopada 2007 roku ciało kobiety zostało odkryte w mieszkaniu w Perugii, które dzieliła z Knox i dwiema Włoszkami po trzydziestce. Kercher była lubianą przez wszystkich studentką Uniwersytetu w Leeds i zaledwie kilka miesięcy wcześniej rozpoczęła naukę za granicą. Znaleziono ją z podciętym gardłem. Została dźgnięta nożem 47 razy. W serialu zobaczymy dokładną relację Knox z wydarzeń z wieczoru 1 listopada i następnego dnia.

Sprawa Amandy Knox w serialu na Disney+. Od dziś w serwisie

W produkcji, którą od dziś możemy oglądać na Disney+, Grace Van Patten wciela się w Amandę Knox, Sharon Horgan gra jej matkę Edda Mellas, a Giuseppe De Domenico występuje jako były chłopak Knox, Raffaele Sollecito. Serial jest zdramatyzowaną adaptacją autobiografii Knox, „Waiting to Be Heard: A Memoir”. Akcja serialu obejmuje wydarzenia z lat 2007–2022 – aresztowanie, proces, skazanie i ostateczne uniewinnienie Knox, wówczas 20-letniej amerykańskiej studentki. W przeciwieństwie do innych adaptacji serialowych opartych na prawdziwych wydarzeniach czy przekazach na ten temat źródeł dziennikarskich (jak na przykład „Niewiarygodne” czy „Ocet jabłkowy” Netfliksa) – historia jest tu w dużej mierze opowiedziana z perspektywy samej Knox, która brała udział w całym procesie tworzenia serialu.

Już wcześniej mogliśmy poznać sprawę z perspektywy samej Knox. W 2016 roku na Netflix pojawił się dokument, zatytułowany po prostu „Amanda Knox”, w którym kobieta, dwukrotnie skazana za morderstwo i uniewinniona, szczerze opowiada o całej sprawie. Jeżeli chodzi o miniserial „Sprawa Amandy Knox”, od dziś, środy 20 sierpnia, obejrzycie na Disney+ dwa pierwsze odcinki produkcji. Kolejne będą pojawiać się co tydzień, w środę.

