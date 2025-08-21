Netflix kusi nowościami. Wpadł mocny brytyjski thriller w formie miniserialu

W tym tygodniu Netflix rozpieszcza widzów. Wczoraj na platformę wpadło aż pięć nowych tytułów, dzisiaj mamy do czynienia z czterema premierami – dwoma filmami, jednym świeżutkim serialem i jedną kontynuacją, znanej już widzom serii. Choć każda z tych premier powinna zaintrygować subskrybentów Netfliksa, nowiutki miniserial – thriller, prosto z Wielkiej Brytanii, przyciągnie pewnie największą liczbę widzów. Sprawdźcie, czego nie warto przegapić!

Nowości od dziś na Netflix. Miniserial-thriller rozbije bank?

„Pragnę tylko ciebie”

Lilli jedzie na słoneczną Majorkę, aby odwiedzić swoją siostrę, Valerię, i w końcu złapać nieco oddechu. Po jej przyjeździe Valeria ogłasza błyskawiczne zaręczyny z czarującym Francuzem Manu i przedstawia plan inwestycji w luksusowy pensjonat. Lilli nabiera podejrzeń i postanawia dowiedzieć się więcej o narzeczonym siostry. Nieoczekiwanie poddaje się jednak urokowi Toma, tajemniczego menedżera klubu nocnego. Wybucha między nimi płomienny romans, za którym kryje się jednak mroczna tajemnica.

„Skok na pociąg ze złotem”

Pod koniec II wojny światowej szef szajki przestępczej rusza ze swoją ekipą do walki z zaprzysięgłym wrogiem — i japońską armią — aby obrabować pociąg pełen złota.

„Death Inc”., 3. sezon

Po śmierci Gonzalo Torregrosy — właściciela i założyciela Funeraria Torregrosa — jego prawa ręka, czyli Dámaso Carrillo, nie ma wątpliwości, że biznes będzie kwitł tylko, jeśli to on przejmie nad nim kontrolę. Jednak ponadsiedemdziesięcioletnia wdowa po Gonzalu, Nieves, postanawia na przekór wszystkiemu poprowadzić rodzinny dom pogrzebowy z pomocą niemającego o niczym pojęcia, choć tryskającego entuzjazmem zięcia Chemiego, samozwańczego eksperta od marketingu, i zarazem wbrew planom swojej córki, która ma zamiar zamknąć firmę i otworzyć siłownię. Podczas gdy Dámaso knuje i nastawia współpracowników przeciwko nowemu szefostwu, firma będzie musiała stawić czoła ostrej konkurencji ze strony domu pogrzebowego Transitus, a także skandalowi w duchu #MeToo, które może zniszczyć dziedzictwo Gonzala Torregrosy.

„Wybór”

Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy — zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie — zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek zagrażający im obu?

