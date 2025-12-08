Czy HBO Max zniknie? Netflix rozsyła maile do swoich klientów

W piątek 5 grudnia Netflix ogłosił zawarcie umowy na przejęcie studiów filmowych i telewizyjnych Warner Bros Discovery wraz z działalnością streamingową. Wartość transakcji ustalono na 72 mld dol., co czyni ją jedną z największych operacji w historii współczesnej branży rozrywkowej. Według planów, umowa zostanie sfinalizowana w trzecim kwartale 2026 roku.

W związku z historyczną transakcją Netflix rozsyła do swoich klientów maile, w których informuje, jak dalej będzie wyglądało funkcjonowanie dwóch serwisów – bazowego oraz przejmowanego HBO Max.

Jak czytamy, dzięki temu przejęciu w przyszłości trafią do na Netflix kultowe i uwielbiane przez widzów produkcje Warner Bros., w tym seria „Harry Potter”, „Przyjaciele”, „Teoria wielkiego podrywu”, „Casablanca”, „Gra o tron” czy filmy z Uniwersum DC. Będzie je można oglądać obok najpopularniejszych tytułów Netfliksa, jak „Stranger Things”, „Wednesday”, „Squid Game”, „Bridgertonowie” i „K-popowe łowczynie demonów”.

Netflix przejmuje HBO Max. Co się zmieni? Platforma wyjaśnia

Netflix informuje, że na ten moment nic się zmienia. Oba serwisy rozrywkowe będą działać osobno. „Sfinalizowanie transakcji wymaga jeszcze wielu kroków, w tym uzyskania zatwierdzenia organów regulacyjnych i akcjonariuszy. W miarę rozwoju sytuacji będziemy przekazywać kolejne informacje. A w międzyczasie zachęcamy do oglądania do woli, kiedy tylko zechcesz – wszystko to w ramach obecnego planu” – czytamy.

Platforma odsyła także do swojego Centrum pomocy, gdzie w dowolnej chwili można się z nią w tej sprawie kontaktować „Dziękujemy za korzystanie z Netflixa i obiecujemy, że do naszej oferty będą trafiać kolejne wyjątkowe filmy, seriale, gry i programy na żywo” – czytamy.

