To jeden z najlepiej ocenianych polskich seriali. Finał właśnie trafił na Netflix!

Od jakiegoś czasu na Netflix pojawia się coraz więcej polskich seriali, a ich popularność pokazuje, że widzowie z naszego kraju faktycznie chętnie oglądają rodzime kino. Jedną z takich perełek ostatnich miesięcy jest serial „Krew z krwi” z 2012 roku z Agatą Kuleszą, Bartłomiejem Topą, Maciejem Musiałem, Iwoną Bielską, Łukaszem Simlatem czy Adamem Woronowiczem w obsadzie.

Liczący trzy sezony serial opowiada o kobiecie uwikłanej w mafijne porachunki, która za wszelką cenę chce ratować rodzinę. Akcja serialu rozgrywa się w Gdyni. Carmen (Agata Kulesza), córka byłego bossa mafii, wiedzie spokojne życie wychowując trójkę dzieci, a jej mąż Marek (Zbigniew Stryj) oficjalnie prowadzi prywatną przystań jachtową. W rzeczywistości razem z bratem Carmen Wiktorem (Andrzej Andrzejewski) i jego przyjacielem Stefanem (Łukasz Simlat) zajmuje się przemytem papierosów. Gdy mąż Carmen ginie w wyniku gangsterskich porachunków, jej życie nagle się zmienia. Carmen staje na czele rodzinnego interesu, by chronić bliskich. Musi wcielić się w rolę twardej kobiety interesów i stanąć na czele rodzinnego biznesu. Walczy o przetrwanie w świecie pełnym brutalności i zbrodni. Nie wie, komu zaufać, bo widoczna granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.

„Krew z krwi” wrócił na Netflix z nową odsłoną!

Uwaga – dalsza część tekstu zawiera spoilery dotyczące dwóch pierwszych sezonów serialu „Krew z krwi”.

Trzeci sezon serialu to kontynuacja historii, dobrze znanej widzom z dwóch wcześniejszych. Carmen po siedmiu latach spędzonych w więzieniu, wreszcie odzyskuje wolność, snując marzenia o spokojnym życiu u boku Jana. Po ciężkich przejściach czeka ją ciepłe przywitanie ze strony rodziny i przyjaciółki Sandry. Powrót pełen radosnych chwil daje nadzieję, że mafijne porachunki to tylko historia, z którą Carmen nie ma już nic wspólnego. Przeszłość jednak lubi wracać. Carmen kolejny raz zostaje wplątana w mroczny świat przestępczy, tym razem za sprawą ryzykownych działań jej syna Franka. Z kolei na rynku narkotykowym w Trójmieście urzęduje nie tylko największy wróg Carmen – Bronek, lecz pojawia się też nowy gracz, któremu Carmen musi stawić czoła bez żadnych skrupułów. Ponadto policja tropi ślad nowych narkotyków na rynku i do śledztwa dołącza prokurator Zygmunt Tarczyński z Warszawy, który ze szczególnym zainteresowaniem zwraca uwagę na działania Carmen i Franka.

