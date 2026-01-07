Nie uwierzycie, co wraca na Netflix. Tego nikt się nie spodziewał

Na ekrany powrócą starzy przyjaciele, których ujrzymy w nowym świetle. Millie Bobby Brown już tego lata znów wcieli się w Enolę Holmes w 3. odsłonie filmu o przygodach nieustraszonej młodszej siostry Sherlocka. Z 4. sezonem jesienią powróci także „Lupin” z Omarem Sy w roli Assane’a Diopa, kontynuującego swoją misternie zaplanowaną zemstę po odkryciu rodzinnej tajemnicy. Widzów ponownie wciągnie świat brytyjskiego przestępczego podziemia w drugim sezonie „Dżentelmenów” Guya Ritchiego, z Theo Jamesem i Kayą Scodelario w obsadzie. Z rozkazu Peaky Blinders, już 20 marca w Netflixie zadebiutuje film „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” – z nagrodzonym Oscarem Cillianem Murphym, który raz jeszcze wcieli się w kultowego Tommy’ego Shelby’ego.

Nowości na Netflix w 2026 roku. Świeża „Duma i uprzedzenie”, powrót „Bridgertonów”

Szybciej zabiją także serca widzów, bo na horyzoncie rysuje się miłość. Na salony i do epoki regencji zabiorą nas „Bridgertonowie”, a w 4. odsłonie serii poznamy historię Benedicta (Luke Thompson) i tajemniczej Srebrnej Damy (Yerin Ha), których losy splotą się na balu maskowym. Premiera pierwszej części jest zaplanowana na 29 stycznia, drugiej – 26 lutego.

W 6. sezonie z jeszcze większą dawką miłosnych zawirowań, stylowych dramatów i paryskiego uroku powróci „Emily w Paryżu”, ponownie zabierając widzów do miasta miłości. Z kolei 7. sezon „Virgin River”, który dostępny będzie od 12 marca, to kontynuacja życiowych opowieści o Melindzie Monroe (Alexandra Breckenridge), która w kalifornijskim miasteczku próbuje uleczyć swoje zranione serce. O miłości, dumie i uprzedzeniach opowiedzą scenarzysta Dolly Alderton i reżyser Euros Lyn za sprawą sześcioodcinkowej adaptacji kultowego dzieła „Duma i uprzedzenie” Jane Austen.

Równolegle napięcie sięgnie zenitu, a śmierć nie jeden raz zapuka do drzwi. Wśród nadchodzących premier znajdziemy pełen adrenaliny film o napadzie na bank „Here Comes the Flood” z Denzelem Washingtonem i Robertem Pattinsonem w głównych rolach. Z kolei Charlize Theron w debiutującym 24 kwietnia thrillerze „Alfa” wcieli się w pasjonatkę survivalu i zostanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem (w tej roli Taron Egerton). Na ekranach pojawi się także nowa, serialowa adaptacja kultowej powieści A.J. Quinna „Człowiek w ogniu”. Akcji, ale w wymiarze sci-fi, dostarczy natomiast „War Machine”, który będzie miał premierę 6 marca. W głównej roli i w bezlitosnej walce o przetrwanie w starciu z niewyobrażalnym zagrożeniem zobaczymy Alana Ritchsona.

W tym roku na Netflix obejrzymy nową „Narnię” Grety Gerwig

Obudzimy w sobie wewnętrzne dziecko, a do wspólnych seansów zaprosimy najmłodszych. A to za sprawą powrotu ulubionej brygady z „Ulicy Sezamkowej” i nadchodzącej animacji „W cudzej skórze”, w której usłyszymy Michaela B. Jordana i Juno Temple jako… zwierzęcych rywali.

2026 rok odkryje przed widzami nowe wymiary i magiczne krainy. W grudniu wyczekiwać będziemy ekranizacji ukochanej powieści C.S. Lewisa o ścierających się ze sobą dobru i złu w filmie „Narnia” w reżyserii Grety Gerwig. 10 marca wybierzemy się w kolejną piracką przygodę w 2. sezonie serialu „One Piece”. Towarzyszyć będziemy również nowej misji Aangu, młodego Awatara w drugim sezonie „Awatar: Ostatni władca wiatru”, który zbiera siły do walki z groźnym Władcą Ognia Ozai. Z drugim sezonem 12 maja powróci również Devil May Cry, anime adaptacja popularnej gry ze studia Capcom według pomysłu Adiego Shankara, o łowcy demonów Dante. Podróże między światami odbędą także bohaterowie kostiumowej k-dramy „The East Palace”, którzy za zadanie będą mieć odkrycie tajemnicy przeklętego pałacu.

Powrót jednego z najlepszych seriali Netfliksa i adaptacja filmowa bestsellera. Co jeszcze na Netflix w 2026 roku?

Bohaterom Netfliksa towarzyszyć będzie także codzienność, często pokazana z przymrużeniem oka, w której łatwo odnajdziemy własne dylematy. Z drugim sezonem już 16 kwietnia powróci „Awantura”, z nowymi bohaterami (w głównych rolach wystąpią Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton i Cailee Spaeny), zawirowaniami pomiędzy dwoma skłóconymi parami i nieprzewidywalnym biegiem wydarzeń. Z kolei 11 czerwca na ekranie ponownie ujrzymy ulubione trio (Maddie, Helen i Dana Sue) w 5. sezonie „Słodkich magnolii”. John Cena jako agent nieruchomości? Zobaczymy go w komedii pt. „Little brother”, gdzie będzie musiał stawić czoła nowym wyzwaniom po pojawieniu się „młodszego brata”. 8 maja zadebiutuje z kolei film „Remarkably Bright Creatures”, na podstawie bestsellerowej powieści Shelby Van Pelt – wzruszająca historia obyczajowa, o relacjach, żałobie i uzdrawiającej sile przyjaźni starszej wdowy z olbrzymią ośmiornicą.

