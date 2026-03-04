3 mocarne nowości od dziś na Netflix. Nie ma na co czekać

Na Netflix właśnie wpadły trzy zupełnie różne, ale równie mocne nowości. Jest kontynuacja głośnej historii o braterskich wyborach i lojalności, emocjonalny program, w którym pary walczą o swoje związki, oraz lekka, wakacyjna opowieść o młodzieńczej przyjaźni i pierwszych poważnych wyzwaniach. Każda z tych premier celuje w inne emocje – od napięcia i rodzinnych dramatów, przez intymne wyznania, aż po beztroski klimat lata. Jeśli szukasz czegoś świeżego na wieczór, naprawdę nie ma na co czekać.

Nowości, o których będzie głośno. 3 świeże premiery na Netflix

„Bracia z przedmieść 3”

Noumouké osiąga ważny etap w swojej karierze muzycznej, ale wpływ ulicy może zepchnąć go z właściwych torów. Demba buduje nowe życie z Djenabą, ale dawne decyzje wciąż mają na niego wpływ. Soulaymaan robi karierę jako prawnik i ponownie znajduje miłość, ale w miarę zbliżania się wyborów samorządowych jego zaangażowanie na rzecz mieszkańców dzielnicy staje pod znakiem zapytania. Wybory trzech braci wpłyną nie tylko na ich własną przyszłość, ale też na losy całej rodziny. Czy podjęte przez nich decyzje okażą się trafne?

„Błękitna terapia”

W programie śledzimy losy 7 par, które walczą o swoje związki, próbując pokonać różnorakie wyzwania – od zdrady po kłopoty finansowe. Uczestnicy z pomocą terapeutki mierzą się z głęboko ukrytymi lękami, a także ujawnią bolesne sekrety. Jednak dopiero po wyjściu z gabinetu przychodzi trudny czas odbudowy związku i sprawdzania, co faktycznie udało się osiągnąć.

„Budka z przekąskami”

Dwójka nastoletnich przyjaciół wygrywa w wakacje przetarg na prowadzenie basenowego bufetu z przekąskami.

