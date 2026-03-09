Dwie nowe perełki na Prime Video, które mogą być serialami roku. To thriller i kryminał

„Kobiety niedoskonałe” – thriller

Serial „Kobiety niedoskonałe,„ oparty na powieści Araminty Hall o tym samym tytule, opowiada o zbrodni, która burzy życie trzech przyjaciółek. Niekonwencjonalny thriller porusza kwestie poczucia winy i sprawiedliwości, miłości i zdrady oraz wyborów, które na zawsze zmieniają ludzkie życie. Z czasem wychodzi na jaw się, że nawet najbliżsi okazują się kimś innym, niż sądziliśmy.

W obsadzie u boku nagrodzonych Emmy Moss i Washington występują: Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine, Ana Ortiz, Wilson Bethel oraz Sherri Saum.

Serial zadebiutuje na Prime Video już 18 marca.

„Scarpetta” – kryminał

„Scarpetta” ożywia kultową postać literacką Patricii Cornwell w porywającym serialu, w której Nicole Kidman wciela się w rolę dr Kay Scarpetty. Ekranizacja serii powieści, która od swojej premiery w 1990 roku sprzedała się w ponad 120 milionach egzemplarzach na całym świecie, stanowi zwieńczenie wieloletnich oczekiwań fanów mających szansę po raz pierwszy zobaczyć ukochaną patolog sądową na ekranie.

Utalentowana i bezkompromisowa lekarka medycyny sądowej, dzięki wprawnym dłoniom oraz niezwykłej spostrzegawczości, jest zdeterminowana by stać się głosem ofiar, zdemaskować seryjnego zabójcę i zrobić wszystko, żeby sprawa, która 28 lat temu wyniosła ją na szczyt kariery, nie doprowadziła teraz do jej upadku. Osadzony we współczesnym świecie zaawansowanych badań kryminalistycznych serial wykracza poza miejsce zbrodni, by zgłębiać psychologiczne złożoności zarówno sprawców, jak i śledczych, tworząc wielowarstwowy thriller badający koszty dochodzenia do sprawiedliwości za wszelką cenę.

W rolach głównych występują: Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker, Ariana DeBose, Rosy McEwen, Jake Cannavale, Hunter Parrish oraz Amanda Righetti.

Serial zadebiutuje na Prime Video już w tym tygodniu – w środę 11 marca.

