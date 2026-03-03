Nowiutki serial już na HBO Max! Od seksualnych zabaw do... śmierci

Serial został napisany i wyreżyserowany przez showrunnera Stevena Conrada, który poza wspomnianym „Patriotą” znany jest z „Cudownego chłopaka”, „Sekretnego życia Waltera Mitty”, „W pogoni za szczęściem” czy „Prognozy na życie”.

To historia nietypowego miłosnego trójkąta. W rolach głównych zagrali ulubieni aktorzy Hollywood: Jason Bateman („Ozark”, „Black Rabbit”, „Kontrola bezpieczeństwa”, „Air”, „Ozark”, „Outsider”), David Harbour („Stranger things”, „Droga do szczęścia”, „Gran Turismo”, „Dzika noc”) oraz Linda Cardellini („Już nie żyjesz”, „McImperium”, „Green Book”).

Nowy hit HBO Max? Serial „Chętni na seks” może nieźle namieszać

„Chętni na seks” opowiada historię nietypowej i dość skomplikowanej relacji trzech osób znajdujących się w kryzysie wieku średniego. Sytuacja staje się jeszcze bardziej pogmatwana, kiedy jedno z nich przedwcześnie umiera.

Opowieść zaczyna się, kiedy Clark i Floyd orientują się, że ich małżeństwa utknęły w martwym punkcie i postanawiają skorzystać z usług pewnej aplikacji randkowej.

Nowy serial limitowany HBO Original „Chętni na seks” składa się z 7 odcinków. Pierwszy z nich już można oglądać na platformie HBO Max. Kolejne epizody będą pokazywane w serwisie co tydzień.

