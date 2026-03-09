Netflix zasypuje nowościami! Aż 15 premier w tym tygodniu

Ten tydzień zapowiada się wyjątkowo intensywnie dla subskrybentów Netflix. Między 9 a 15 marca platforma dorzuca aż 15 nowych tytułów – i to takich, obok których trudno przejść obojętnie. To jeden z tych tygodni, kiedy w katalogu naprawdę dużo się dzieje: są głośne nowości, mocne gatunkowe propozycje i powroty tytułów, które wielu widzów uważa za prawdziwe perełki. Jeśli planujecie wieczorne seanse albo weekendowy binge, zdecydowanie będzie w czym wybierać. Sprawdzamy wszystkie premiery i podpowiadamy, co warto dodać do swojej listy.

Lawina nowości na Netflix! Co oglądać w tygodniu 9–15 marca?

„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.

Premiera: 10/03/2026



„One Piece”, 2. sezon



Epicka piracka przygoda Netflixa, powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłej Grand Line – legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

Premiera: 10/03/2026



„Louis Theroux: W głębi manosfery”



W swoim pierwszym pełnometrażowym filmie dokumentalnym dla Netflixa Louis Theroux podróżuje do Miami, Nowego Jorku i Marbelli, aby poznać influencerów i twórców treści w samym sercu radykalnego nurtu manosfery. 90-minutowy film wyjaśnia, jak czołowi krzewiciele tej ideologii, między innymi Harrison Sullivan (alias HS Tikky Tokky), Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy (alias Sneako), Justin Waller oraz Ed Matthews pomagają kształtować wyobrażenia młodych mężczyzn na temat męskości i napędzają światowy ruch maskulinistyczny. Louis zagłębia się w ich ekosystem i spotyka się z głównymi orędownikami, którzy przedstawiają swoje interpretacje tradycyjnych ról płciowych i wartości. Filmowiec zapoznaje się z ich językiem, między innymi z pojęciem „czerwonej pigułki”, oraz bada, na czym polega atrakcyjność tej ideologii. Próbuje też poznać opinie kobiet z ich otoczenia, które najwyraźniej ich wspierają.

Premiera: 11/03/2026



„Miłość nie zna wieku”



W tym serialu randkowym gdy chodzi o bratnie dusze, wiek traci znaczenie. Ale czy miłość naprawdę nie zna granic, czy też różnica lat stanie singlom na drodze do szczęścia? W tym nowym eksperymencie społecznym prowadzonym przez Nicka Vialla i Natalie Joy grupa randkowiczów odkryje, czy to prawda, że miłość nie zna wieku.Premiera: 11/03/2026



„Virgin River”, 7. sezon



Mel i Jack tuż po ślubie marzą o adopcji dziecka. Tymczasem niewygasłe miłości i nowe zagrożenia ciążą nad Virgin River.

Premiera: 12/03/2026



„Love is Blind: Szwecja”, 3. sezon



Eksperyment społeczny z udziałem singli, którzy chcą, żeby ktoś pokochał ich za to, jacy są, a nie za to, jak wyglądają. Uczestnicy poznają się, nie widząc się nawzajem, a pierwsze spotkanie twarzą w twarz czeka ich dopiero po ewentualnych zaręczynach. Przez kolejne 5 tygodni będą mieszkać razem i planować ślub oraz spróbują do więzi emocjonalnej dołączyć tę fizyczną. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, zdecydują się związać na zawsze z osobą, w której się zakochali, nie znając jej wyglądu? Czy może fizyczność i inne czynniki przerwą ich związek?

Premiera: 12/03/2026



„Ta noc”



Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować, co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?

Premiera: 13/03/2026



„Śmiertelne pożądanie”



Zamężna kobieta przeżywa falę namiętności podczas pamiętnego weekendu poza domem, lecz jego tragiczny koniec budzi w niej wątpliwości co do swoich najbliższych.

Premiera: 13/03/2026



„27 sukienek”



Jane jest nałogową druhną, a w jej szafie wisi 27 sukienek - pamiątek po ślubach, na których wystąpiła jako świadek. Dziennikarz specjalizujący się w relacjach z wesel postanawia napisać o niej artykuł.

Premiera: 13/03/2026



„Wróg u bram”



Druga wojna światowa. W oblężonym Stalingradzie dochodzi do pojedynku dwóch snajperów.

Premiera: 13/03/2026



„Ucieczka z Alcatraz”



Grupa więźniów osadzonych w rygorystycznym więzieniu Alcatraz postanawia z niego uciec.

Premiera: 13/03/2026



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.

Premiera: 14/03/2026



„Młoda Francuzka”



Plany oświadczyn Gordona lęgną w gruzach, gdy jego dziewczyna dostaje ofertę pracy u swojej byłej ukochanej.

Premiera: 15/03/2026



„Becoming Led Zeppelin”



Dokument śledzi losy czterech członków zespołu Led Zeppelin - jednego z najważniejszych w historii rocka.

Premiera: 15/03/2026



„Późna noc z diabłem”



Rok 1977. Telewizyjna transmisja na żywo jednego z talk-show wprowadza złe moce do domostw w całym kraju.

