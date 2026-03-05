Chrypa, ego i księżniczki w dżungli. Internet ocenił premierę hitu TVN

Trzecia odsłona „Królowej przetrwania” wystartowała, a widzowie błyskawicznie ruszyli do komentowania i oceniania. Nie zamierzali przy tym gryźć się w język. Nowa prowadząca, nowe pasmo i egzotyczna lokalizacja wystarczyły, by w mediach społecznościowych zawrzało.

„Królowa przetrwania” wystartowały. Małgorzata Rozenek-Majdan nową prowadzącą

4 marca o godz. 21:30 reality show zadebiutowało na głównej antenie TVN. To istotna zmiana, bo poprzednie edycje nie miały tak eksponowanego miejsca w ramówce. W trzecim sezonie o zwycięstwo i nagrodę pieniężną walczą: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak.

Już w premierowym epizodzie uczestniczki musiały zmierzyć się z wymagającymi zadaniami i trudnymi warunkami, które szybko zweryfikowały ich przygotowanie do rywalizacji. Nie było taryfy ulgowej ani czasu na adaptację.

Największą nowością tej edycji jest zmiana gospodyni programu. Izu Ugonoh zastąpiła Małgorzata Rozenek-Majdan, dla której to pierwszy sezon w roli prowadzącej „Królową przetrwania”. Całość nagrano na Sri Lance, gdzie uczestniczki znalazły się w egzotycznym co prawda klimacie, za toi z dala od codziennych wygód.

Burza komentarzy. „Nie no tej Pani już podziękuję”

Wśród internautów najwięcej emocji wzbudziły kontrowersyjne nierzadko zachowania uczestniczek, ale nie zabrakło też mocnych opinii na temat samej prowadzącej.

„Po 5 minutach tego programu nie da się dalej oglądać”, „Czuję, że będzie, co oglądać”, „Moim zdaniem Dominka jest podłożona żeby psuć robotę... W drugiej drużynie też pewnie ktoś taki jest”, „Bardzo dobrze jej Karolina powiedziała. Czego się Anka spodziewała w dżungli? Spa?”, „Karolina najbardziej konkretna. Reszta to księżniczki mało ogarnięte”, „Przecież tego się nie da oglądać przez tą chrypę Rozenek”, „Nie no tej Pani już podziękuję, ego wywalone w kosmos”, „Karolina jest bardzo irytująca i konfliktowa” — czytamy na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych.

