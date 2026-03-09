Wielkie nowości na HBO Max! 15 sztosów wpada do serwisu

W drugim tygodniu marca platforma HBO Max wyraźnie przyspiesza z premierami. Między 9 a 15 dniem miesiąca w katalogu serwisu pojawi się aż 15 nowych tytułów – od filmowych nowości, przez seriale, aż po produkcje dokumentalne. Wśród nich jest jednak jedna premiera, która już teraz wzbudza największe zainteresowanie i ma spore szanse zdominować rozmowy widzów w najbliższych dniach. Przejrzyjcie pełną listę premier, dodajcie je do swojej listy „do obejrzenia” i cieszcie się świeżutkimi propozycjami na ten tydzień!
„Rooster”
Akcja serialu rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).
Premiera: 9 marca
„To miasto”
W Birmingham w 1981 r. grupa młodych walczy o własną drogę, a każdy potrzebuje drugiej szansy, jaką daje muzyka.
Premiera: 11 marca
„Skąd się bierze wiatr”
Dwójka przyjaciół z Tunisu, Alyssa i Mehdi, wyrusza do Dżerby, by wziąć udział w konkursie artystycznym, który może dać im nowy start.
Premiera: 11 marca
„Świadek”
Tarlan jest świadkiem morderstwa dokonanego przez ważnego urzędnika. Gdy policja odmawia śledztwa, postanawia działać na własną rękę.
Premiera: 11 marca
„Śmierć komedianta”
Argentyński aktor, znany z roli bohatera w serialu, po diagnozie śmiertelnej choroby ucieka do Belgii.
Premiera: 12 marca
„Klik: i robisz, co chcesz”
Zaniedbujący rodzinę pracoholik zostaje właścicielem magicznego pilota. Za pomocą urządzenia może sterować nie tylko telewizorem, ale także swoim życiem.
Premiera: 12 marca
„Dwóch gniewnych ludzi”
Młody pechowiec zostaje skierowany do ekscentrycznego doktora. Demoniczny terapeuta nie odstępuje go na krok i sprawia, że jego życie staje się piekłem.
Premiera: 12 marca
„Wolfgang”
Dziewięcioletni Wolfgang po nagłej śmierci matki zostaje zmuszony zamieszkać z ojcem Carlesem, którego nigdy nie poznał.
Premiera: 12 marca
„Mira: Życie po rozwodzie”
Idealne życie Miry rozpada się w jednej chwili, gdy mąż prosi ją o rozwód. Zaskoczona i zagubiona próbuje odnaleźć się w świecie.
Premiera: 13 marca
„Złodziej z przypadku”
Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.
Premiera: 13 marca
„Noe: Wybrany przez Boga”
W świecie spustoszonym przez ludzki grzech, Noe otrzymuje misję od Boga.
Premiera: 13 marca
„Źródło”
Dwie dusze przekraczają granice czasu i przestrzeni. Jedna desperacko poszukuje odpowiedzi, które uratują drugą i zapewnią im obojgu obietnicę życia wiecznego.
Premiera: 13 marca
„Mroczny fajter”
W mrocznym krajobrazie Delty Missisipi wojownik walczący na gołe pięści próbuje spłacić długi, by ocalić dom umierającej matki.
Premiera: 13 marca
„Sztuka kradzieży”
Kurt Russell jako motocyklista i drobny przestępca, który próbuje na nowo ułożyć sobie życie.
Premiera: 14 marca
„Bez przebaczenia”
Irlandzka rodzina pasterska mierzy się z wewnętrznymi konfliktami, napięciami w domu i rywalizacją z sąsiednim farmerem.
Premiera: 15 marca
