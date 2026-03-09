Wielkie nowości na HBO Max! 15 sztosów wpada do serwisu
Wielkie nowości na HBO Max! 15 sztosów wpada do serwisu

„Rooster”
„Rooster” Źródło: HBO / Max
W tygodniu 9-15 na HBO Max pojawi się aż 15 nowych tytułów. Ale to jeden serial przyciągnie z pewnością największą liczbę widzów.

W drugim tygodniu marca platforma HBO Max wyraźnie przyspiesza z premierami. Między 9 a 15 dniem miesiąca w katalogu serwisu pojawi się aż 15 nowych tytułów – od filmowych nowości, przez seriale, aż po produkcje dokumentalne. Wśród nich jest jednak jedna premiera, która już teraz wzbudza największe zainteresowanie i ma spore szanse zdominować rozmowy widzów w najbliższych dniach. Przejrzyjcie pełną listę premier, dodajcie je do swojej listy „do obejrzenia” i cieszcie się świeżutkimi propozycjami na ten tydzień!

HBO Max z dobrymi premierami w tym tygodniu. 15 nowości

„Rooster”

Akcja serialu rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).
Premiera: 9 marca

„To miasto”

W Birmingham w 1981 r. grupa młodych walczy o własną drogę, a każdy potrzebuje drugiej szansy, jaką daje muzyka.
Premiera: 11 marca

„Skąd się bierze wiatr”

Dwójka przyjaciół z Tunisu, Alyssa i Mehdi, wyrusza do Dżerby, by wziąć udział w konkursie artystycznym, który może dać im nowy start.
Premiera: 11 marca

„Świadek”

Tarlan jest świadkiem morderstwa dokonanego przez ważnego urzędnika. Gdy policja odmawia śledztwa, postanawia działać na własną rękę.
Premiera: 11 marca

„Śmierć komedianta”

Argentyński aktor, znany z roli bohatera w serialu, po diagnozie śmiertelnej choroby ucieka do Belgii.
Premiera: 12 marca

„Klik: i robisz, co chcesz”

Zaniedbujący rodzinę pracoholik zostaje właścicielem magicznego pilota. Za pomocą urządzenia może sterować nie tylko telewizorem, ale także swoim życiem.
Premiera: 12 marca

„Dwóch gniewnych ludzi”

Młody pechowiec zostaje skierowany do ekscentrycznego doktora. Demoniczny terapeuta nie odstępuje go na krok i sprawia, że jego życie staje się piekłem.
Premiera: 12 marca

„Wolfgang”

Dziewięcioletni Wolfgang po nagłej śmierci matki zostaje zmuszony zamieszkać z ojcem Carlesem, którego nigdy nie poznał.
Premiera: 12 marca

„Mira: Życie po rozwodzie”

Idealne życie Miry rozpada się w jednej chwili, gdy mąż prosi ją o rozwód. Zaskoczona i zagubiona próbuje odnaleźć się w świecie.
Premiera: 13 marca

„Złodziej z przypadku”

Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.
Premiera: 13 marca

„Noe: Wybrany przez Boga”

W świecie spustoszonym przez ludzki grzech, Noe otrzymuje misję od Boga.
Premiera: 13 marca

„Źródło”

Dwie dusze przekraczają granice czasu i przestrzeni. Jedna desperacko poszukuje odpowiedzi, które uratują drugą i zapewnią im obojgu obietnicę życia wiecznego.
Premiera: 13 marca

„Mroczny fajter”

W mrocznym krajobrazie Delty Missisipi wojownik walczący na gołe pięści próbuje spłacić długi, by ocalić dom umierającej matki.
Premiera: 13 marca

„Sztuka kradzieży”

Kurt Russell jako motocyklista i drobny przestępca, który próbuje na nowo ułożyć sobie życie.
Premiera: 14 marca

„Bez przebaczenia”

Irlandzka rodzina pasterska mierzy się z wewnętrznymi konfliktami, napięciami w domu i rywalizacją z sąsiednim farmerem.
Premiera: 15 marca
Źródło: WPROST.pl