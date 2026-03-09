Wielkie nowości na HBO Max! 15 sztosów wpada do serwisu

W drugim tygodniu marca platforma HBO Max wyraźnie przyspiesza z premierami. Między 9 a 15 dniem miesiąca w katalogu serwisu pojawi się aż 15 nowych tytułów – od filmowych nowości, przez seriale, aż po produkcje dokumentalne. Wśród nich jest jednak jedna premiera, która już teraz wzbudza największe zainteresowanie i ma spore szanse zdominować rozmowy widzów w najbliższych dniach. Przejrzyjcie pełną listę premier, dodajcie je do swojej listy „do obejrzenia” i cieszcie się świeżutkimi propozycjami na ten tydzień!

HBO Max z dobrymi premierami w tym tygodniu. 15 nowości

„Rooster”



Akcja serialu rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).

Premiera: 9 marca



„To miasto”



W Birmingham w 1981 r. grupa młodych walczy o własną drogę, a każdy potrzebuje drugiej szansy, jaką daje muzyka.

Premiera: 11 marca



„Skąd się bierze wiatr”



Dwójka przyjaciół z Tunisu, Alyssa i Mehdi, wyrusza do Dżerby, by wziąć udział w konkursie artystycznym, który może dać im nowy start.

Premiera: 11 marca



„Świadek”



Tarlan jest świadkiem morderstwa dokonanego przez ważnego urzędnika. Gdy policja odmawia śledztwa, postanawia działać na własną rękę.

Premiera: 11 marca



„Śmierć komedianta”



Argentyński aktor, znany z roli bohatera w serialu, po diagnozie śmiertelnej choroby ucieka do Belgii.

Premiera: 12 marca



„Klik: i robisz, co chcesz”



Zaniedbujący rodzinę pracoholik zostaje właścicielem magicznego pilota. Za pomocą urządzenia może sterować nie tylko telewizorem, ale także swoim życiem.

Premiera: 12 marca



„Dwóch gniewnych ludzi”



Młody pechowiec zostaje skierowany do ekscentrycznego doktora. Demoniczny terapeuta nie odstępuje go na krok i sprawia, że jego życie staje się piekłem.

Premiera: 12 marca



„Wolfgang”



Dziewięcioletni Wolfgang po nagłej śmierci matki zostaje zmuszony zamieszkać z ojcem Carlesem, którego nigdy nie poznał.

Premiera: 12 marca



„Mira: Życie po rozwodzie”



Idealne życie Miry rozpada się w jednej chwili, gdy mąż prosi ją o rozwód. Zaskoczona i zagubiona próbuje odnaleźć się w świecie.

Premiera: 13 marca



„Złodziej z przypadku”



Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.

Premiera: 13 marca



„Noe: Wybrany przez Boga”



W świecie spustoszonym przez ludzki grzech, Noe otrzymuje misję od Boga.

Premiera: 13 marca



„Źródło”



Dwie dusze przekraczają granice czasu i przestrzeni. Jedna desperacko poszukuje odpowiedzi, które uratują drugą i zapewnią im obojgu obietnicę życia wiecznego.

Premiera: 13 marca



„Mroczny fajter”



W mrocznym krajobrazie Delty Missisipi wojownik walczący na gołe pięści próbuje spłacić długi, by ocalić dom umierającej matki.

Premiera: 13 marca



„Sztuka kradzieży”



Kurt Russell jako motocyklista i drobny przestępca, który próbuje na nowo ułożyć sobie życie.

Premiera: 14 marca



„Bez przebaczenia”



Irlandzka rodzina pasterska mierzy się z wewnętrznymi konfliktami, napięciami w domu i rywalizacją z sąsiednim farmerem.

Premiera: 15 marca

Czytaj też:

Netflix zasypuje nowościami! Aż 15 premier w tym tygodniuCzytaj też:

Netflix i HBO Max mają już perełki. To 8 najwyżej ocenianych nowych seriali