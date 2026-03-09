Niewyobrażalna zbrodnia w małym miasteczku. Ten serial kryminalny pochłonie widzów

Serial „Under Salt Marsh” został napisany i wyreżyserowany przez Claire Oakley („Winni”, „Make Up”, „Beautiful Enough”), a główne role zagrali w nim Kelly Reilly („Yellowstone”, „Duma i uprzedzenie”) i Rafe Spall („Warto się starać”, „Życie Pi”).

Nowy kryminał wciągnie widzów. Zbrodnia w małym miasteczku

Akcja sześcioodcinkowego kryminału toczy się w zżytej społeczności fikcyjnego walijskiego miasteczka Morfa Halen, którą wstrząsa niewyobrażalna zbrodnia. Jego mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, jakiego nie było od pokoleń. Była detektyw, a obecnie nauczycielka Jackie Ellis (Kelly Reilly) dokonuje szokującego odkrycia, które na nowo otwiera rany po nierozwiązanej sprawie sprzed trzech lat. Tamto śledztwo pozbawiło ją zarówno pracy, jak i zaufania rodziny.

Jackie zostaje zmuszona do ponownego spotkania z dawnym partnerem z policji Erikiem Bullem (Rafe Spall) i stopniowo angażuje się w kolejne śledztwo, które wstrząśnie walijskim miasteczkiem. Wspólnie muszą stawić czoła społeczności dręczonej tajemnicami i podzielonej przez tragedię, zanim nadchodzący sztorm na zawsze zmyje dowody zbrodni.

W rolach drugoplanowych występują: Naomi Yang („Chimerica”), Jonathan Pryce („The Crown”), Dinita Gohil („Zdrada”), Brian Gleeson („Siostry na zabój”), Kimberley Nixon („Świeżaki”) i Harry Lawtey („Branża”). Under Salt Marsh łączy klimatyczny kryminał z pogłębionym psychologicznie portretem lokalnej społeczności.

W obsadzie znaleźli się także: Mark Stanley („Happy Valley”, „Rachunek sumienia”), Dino Fetscher („Już mnie nie oszukasz”, „Fundacja”), Lizzie Annis („Wiedźmin: Rodowód krwi”, „Nadzwyczajna”), Rhodri Meilir („Pren Ar y Bryn”, „Grzechy przeszłości”) i Julian Lewis Jones („Ród Smoka”, „Koło czasu”).

Serial „Under Salt Marsh” zadebiutuje 2 kwietnia wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

