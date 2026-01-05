Zatrzęsienie nowości na Netflix! Ten miniserial przyciągnie w tym tygodniu tłumy

To może być jeden z najbardziej wciągających thrillerów na Netflix w 2026 roku. W głównych rolach w sześcioodcinkowej produkcji zobaczymy Jona Bernthala znanego z nadchodzącego hitu „Odyseja”, ale też z serii „Furia”, „The Bear”, „Punishera” czy „Księgowego” oraz Tessę Thompson, którą widzowie kojarzą dobrze między innymi z serialu „Westworld”, serii „Creed” czy „Thor: Ragnarok”. Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści „His & Hers”, autorstwa Alice Feeney. Mamy tutaj dwie strony tej samej zbrodni, jedną ofiarę i mroczną prawdę.

To jednak nie jedyna nowość, na którą warto zwrócić uwagę. Netflix serwuje nam w tym tygodniu kontynuacje kilku uwielbianych seriali, w tym popularnego reality show, tym razem prosto z Niemiec, a także jedną z ukochanych przez najmłodszych serię animacji. Zadebiutuje także jeden z najgłośniejszych tytułów ostatnich lat na podstawie książkowego bestsellera, który do kin przyciągnął tłumy, jednak przy okazji jego premiery nie obyło się bez kontrowersji. Pojawi się również kilka dobrych klasyków, które warto poznać. Zajrzyjcie na pełną listę premier Netfliksa w tym tygodniu i zapiszcie na swojej liście „do obejrzenia” wszystko, co was zaciekawi.

Ten thriller musisz zobaczyć. Najlepsze nowości Netfliksa na ten tydzień

„Przyjęty”



Bartleby Gaines nie dostaje się na studia, więc ze znajomymi postanawia otworzyć własną uczelnię.

Premiera: 06/01/2026



„Jules”



Milton wiedzie spokojne życie w miasteczku w stanie Pensylwania. Do czasu - wszystko zmienia się, kiedy obok jego domu rozbija się statek kosmiczny. Bohater zaprzyjaźnia się z ocalałym z katastrofy obcym, do którego zaczyna zwracać się imieniem Jules. Niebawem jednak o gwiezdnym przybyszu dowiaduje się amerykański rząd.

Premiera: 06/01/2026



„Marcello Hernández: American Boy”



Marcello snuje przed widownią w swoim rodzinnym Miami przezabawne opowieści o dorastaniu jako Amerykanin w pierwszym pokoleniu.

Premiera: 07/01/2026



„Uwolnieni: Eksperyment więzienny”, 2. sezon



Serial reality o więzieniu w Arkansas, w którym szeryf rozpoczyna radykalny eksperyment społeczny, dając osadzonym więcej swobody.

Premiera: 07/01/2026



„Zabójcza przyjaźń”



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega — sennym miasteczku, w którym dorastała — Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony — jego i jej — co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.

Premiera: 08/01/2026



„Miłość jest ślepa: Niemcy”, 2. sezon



Czy miłość naprawdę jest ślepa? Tych 30 niemieckojęzycznych singli ma dość powierzchownych randek i szuka prawdziwej miłości. Aby uniknąć rozpraszania się bodźcami wzrokowymi, pierwsze spotkanie odbywa się w ciemno — w małych kabinach zwanych kapsułami single mogą się słyszeć, ale jeszcze się nie widzą. Pod koniec pierwszej rundy osoby, którym uda się otworzyć i nawiązać emocjonalną więź dzięki szczerym rozmowom, stają przed ważnym pytaniem: „Wyjdziesz za mnie?”. Jeśli uczucia są wystarczająco silne, narzeczeni zobaczą się po raz pierwszy.

Premiera: 08/01/2026





„Ludzie, których spotykamy na wakacjach”



Niepokorna Poppy i uwielbiający rutynę Alex od dekady przyjaźnią się ze sobą i razem podróżują, a teraz zastanawiają się, czy to możliwe, że są dla siebie stworzeni.

Premiera: 09/01/2026



„Samce alfa”, 4. sezon



Gdy dojrzałość nie nadchodzi, zawsze można ją zamówić… i podzielić się nią ze znajomymi. W tym sezonie samce alfa stwierdzają, że najlepiej poradzą sobie z tym strasznym kryzysem wieku średniego, stawiając mu czoła razem. Wynajmują mieszkanie i wykorzystują swoją przyjaźń jako azyl od rozwodów, rodzicielskich wyzwań i nieuniknionych problemów napotykanych na drodze ku samopoznaniu. Bohaterowie próbują na nowo odkrywać męskość i poznają zaskakujące nowe modele rodziny, a przy okazji przekonują się, że z kumplami pod jednych dachem czasem ciężko się dogadać — nawet na wakacjach w Punta Cana.

Premiera: 09/01/2026



„Jak wytresować smoka”



Chuderlawy Wiking przewróci porządek w wiosce, kiedy zamiast zabić w ramach inicjacji jakiegoś smoka, zaprzyjaźni się z najgroźniejszym z nich.

Premiera: 09/01/2026



„Jak wytresować smoka 2”



Pięć lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi Czkawka i Szczerbatek stają do obrony wyspy Berk przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a także tajemniczym Smoczym Jeźdźcem.

Premiera: 09/01/2026



„Jak wytresować smoka 3”



Gdy Czkawka zmaga się zadaniami wodza Berk, Szczerbatek trafia na trop tajemniczej smoczycy.

Premiera: 09/01/2026



„It Ends With Us”



Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem.

Premiera: 09/01/2026Czytaj też:

5 perełek na Netflix, 6 sztosów na HBO Max. To polecamy na pierwszy weekend tego rokuCzytaj też:

Nowy miniserial już w sieci. Polacy kochają tego aktora – poznajecie?