Najlepsze jednosezonowe seriale z Wielkiej Brytanii — teraz na Netflix i HBO Max

Brytyjczycy od lat udowadniają, że nie trzeba dziesięciu sezonów, by stworzyć telewizyjne arcydzieło. Krótkie, zamknięte historie, perfekcyjne dialogi, błyskotliwy humor i aktorstwo na najwyższym poziomie — to właśnie znak rozpoznawczy brytyjskich miniseriali.

Zebraliśmy ponad 30 najlepszych tytułów, które obejrzysz teraz na Netflixie i HBO Max. Od wciągających thrillerów, przez kostiumowe dramaty, po inteligentne komedie i wzruszające historie o zwykłych ludziach. Sprawdźcie zestawienie i poszukajcie czegoś dla siebie.

Jednosezonowe hity prosto z Wysp. 30+ brytyjskich miniseriali, które musisz zobaczyć (Netflix i HBO Max)

„Marcella”



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Top Boy”



Dawny szef gangu, który został zmuszony do ucieczki ze swojego osiedla we Wschodnim Londynie, wraca, by odzyskać utraconą pozycję.



„Cormoran Strike”



Serial prezentuje historię prywatnego detektywa Cormorana Strike’a (Tom Burke), który wrócił ze służby wojskowej w Afganistanie i założył w Londynie jednoosobową firmę detektywistyczną. Zraniony zarówno psychicznie, jak i fizycznie mężczyzna ma niezawodną intuicję i instynkt, a także cenne doświadczenie wojskowego śledczego, które okazują kluczowe przy próbie rozwiązania trzech złożonych spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„W zamknięciu”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Skandal w angielskim stylu”



Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.



„Angielka”



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Anatomia skandalu”



Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica i jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.



„Ocet jabłkowy”



Dwie kobiety promują naturalne metody leczenia śmiertelnych chorób, prezentując swoje życie światu. Jednak mniej lub bardziej świadomie wprowadzają wszystkich w błąd.



„Toksyczne miasto”



Gdy w Corby na świat przychodzą kolejne dzieci z wadami wrodzonymi, ich matki decydują się rozpocząć batalię w celu ukarania winnych sytuacji. Serial oparty na faktach.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Dojrzewanie”



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Reniferek”



Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.



„Dżentelmeni”



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„Bodyguard”



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„Co kryją jej oczy”



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„Safe”



Po zaginięciu córki ojciec zaczyna odkrywać tajemnice bliskich sobie osób.



„Generation Kill: Czas wojny”



Rok 2003, początek amerykańskiej inwazji na Irak. Do prowadzącego natarcie batalionu rozpoznawczego Korpusu Piechoty Morskiej dołącza reporter, mający dokumentować przebieg walk i życie żołnierzy.



„Ciała”



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„KAOS”



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Black Doves”



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



„Mogę cię zniszczyć”



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



„Gypsy”



Terapeutka Jean Holloway nadmiernie angażuje się w życie swoich pacjentów, próbując poznać drugą stronę opowiadanych przez nich historii i kierujące nimi motywy.



„Eric”



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Dzień trzeci”



Sam, mieszkaniec Londynu zmagający się z traumą, pewnego dnia znajduje w lesie tajemniczą dziewczynę i postanawia odwieźć ją do jej domu na niepokojącej wyspie Osea.



„Collateral”



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Gentleman Jack”



Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



„Rodzice”



Perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału.



„Ród Guinnessów”



Dublin, 1868 rok. Patriarcha rodu Guinnessów nie żyje, a jego czworo dzieci - z których każde skrywa swój mroczny sekret - bierze los browaru w swoje ręce.



„Szpieg wśród przyjaciół”



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Lampart”



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Wanderlust”



Joy i Alan są małżeństwem z wieloletnim stażem. Aby ponownie rozbudzić w swoim związku namiętność, decydują się na randki z innymi ludźmi.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd”



Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?



„Nic o mnie nie wiecie”



Choć wszystkie dowody wskazują na jego winę, oskarżony o morderstwo mężczyzna wykorzystuje ostatnią mowę sądową, aby zrelacjonować romans z tajemniczą kobietą.



„To miasto należy do nas”



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem. Czytaj też:

Nowozelandzki kryminał, o którym mało kto słyszał. To perełka gatunkuCzytaj też:

8 najlepszych seriali z Islandii. Kryminalny chłód i nordycki klimat