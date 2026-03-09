Kryminały i filmy akcji. Mocna oferta na wieczór

Piątkowy wieczór od lat pozostaje jednym z najważniejszych momentów telewizyjnego tygodnia. To właśnie wtedy widzowie najchętniej zasiadają przed ekranem, szukając kina, które dostarczy emocji po całym tygodniu pracy. W marcu 2026 r. na antenie TV4 nie zabraknie filmów, które idealnie wpisują się w ten klimat – od intensywnego kina wojennego, przez komediową sensację, aż po mroczny thriller rozgrywający się w rajskiej scenerii.

„Terytorium wroga”. Misja ratunkowa w samym sercu konfliktu

Pierwszą propozycją na marcowe piątki jest film „Terytorium wroga”, który zostanie wyemitowany 13 marca o godz. 20.00. W produkcji występują m.in. Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphaël Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Tchéky Karyo oraz Alain Alivon.

Fabuła koncentruje się na elitarnej francuskiej jednostce sił specjalnych, która podejmuje jedną z najbardziej ryzykownych operacji w swojej historii. Celem misji jest uwolnienie dziennikarki porwanej w Afganistanie przez talibów, planujących jej publiczną egzekucję.

Choć początkowo akcja ratunkowa przebiega zgodnie z planem, sytuacja szybko się komplikuje. Śmigłowiec ewakuacyjny zostaje zestrzelony, a komandosi wraz z uratowaną kobietą zostają odcięci na wrogim terytorium. Rozpoczyna się dramatyczna ucieczka przez surowe, górzyste tereny, gdzie każdy krok może prowadzić w zasadzkę. To kino wojenne pełne napięcia, opowiadające o braterstwie, poświęceniu i cenie ratowania jednego życia. Emisja: Piątek, 13 marca, godz. 20.00 na antenie TV4.

„Diamentowa afera”. Kryminalista w mundurze policjanta

Tydzień później, 20 marca o godz. 20.00, widzowie zobaczą komedię sensacyjną „Diamentowa afera”. W obsadzie znaleźli się Martin Lawrence, Luke Wilson, Peter Greene, Dave Chappelle, William Forsythe oraz Nicole Ari Parker.

Głównym bohaterem jest Miles Logan, drobny przestępca, który kradnie cenny brylant mający zapewnić mu fortunę. Podczas ucieczki z miejsca przestępstwa dochodzi jednak do kłótni z jego wspólnikiem, a na miejscu pojawia się policja. Logan zostaje zatrzymany, lecz wcześniej udaje mu się ukryć skradziony klejnot na pobliskiej budowie.

Po dwóch latach wychodzi z więzienia i wraca po ukryty diament. Na miejscu odkrywa jednak, że na terenie dawnej budowy powstał… posterunek policji. Aby odzyskać brylant, Logan decyduje się na desperacki krok i wstępuje w szeregi stróżów prawa. Jego plan komplikuje się jeszcze bardziej, gdy dawny wspólnik – dziś śmiertelny wróg – zaczyna śledzić każdy jego ruch.

„Wyspa strachu”. Raj, który zamienia się koszmar

Ostatnią marcową propozycją będzie thriller „Wyspa strachu”, zaplanowany na 27 marca o godz. 20.00. W filmie występują m.in. Steve Zahn, Timothy Olyphant, Milla Jovovich, Kiele Sanchez, Marley Shelton, Chris Hemsworth oraz Anthony Ruivivar.

Historia rozpoczyna się jak idylliczna opowieść o podróży poślubnej. Cliff i Cydney wyjeżdżają na Hawaje, gdzie chcą spędzić romantyczny czas, wędrując po malowniczych plażach i dzikich szlakach.

Spokojna atmosfera szybko jednak znika. Na jednym z odludnych szlaków para spotyka przerażonych turystów, którzy opowiadają o brutalnym morderstwie dokonanym na wyspie. Niepewni, czy kontynuować podróż, Cliff i Cydney przyłączają się do dwóch innych par. Wkrótce okazuje się, że nikt nie wie, komu można zaufać, a rajska wyspa zamienia się w miejsce brutalnej walki o przetrwanie.

