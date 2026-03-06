Aż 4 perełki na Netflix i 3 sztosy od HBO Max. Polska nowość może namieszać!

W piątek 6 marca na najpopularniejsze w Polsce platformy streamingowe trafiło kilka głośnych premier. Netflix dorzuca m.in. historię zaginięcia, która zaczyna się niewinnie od internetowych nagrań, a z czasem odsłania coraz mroczniejsze kulisy, widowiskową opowieść o ekstremalnej selekcji do elitarnej jednostki wojskowej oraz lekką, romantyczną historię o ucieczce od rzeczywistości w wirtualny świat randek. Nie zabrakło też produkcji dla fanów historii i nauki, która zabiera widzów w czasy, gdy Ziemią rządziły prehistoryczne potwory. Największe emocje może jednak wzbudzić nowa polska produkcja na HBO Max. To kostiumowy thriller osadzony w międzywojennej Polsce, w którym dziennikarskie śledztwo prowadzi do niebezpiecznych odkryć i odsłania mroczne tajemnice. Klimat, intryga i historyczne tło sprawiają, że ten serial ma szansę stać się jedną z najgłośniejszych polskich premier ostatnich miesięcy.

Sprawdzamy, co jeszcze wpadło do sieci i co warto dodać do swojej listy.

Co nowego w streamingu? 7 premier, w tym polski serial, o którym będzie głośno

„Morderca z TikToka” (Netflix)



Kiedy Esther znika bez śladu, jej rodzina odtwarza ostatnie działania zaginionej dzięki Josému Jurado Montilli – podróżnikowi, który wrzuca na TikToka sympatyczne filmy z odwiedzonych miejsc w Hiszpanii. Okazuje się jednak, że „Dinamita” Montilla – czyli ostatnia osoba, która widziała Esther – ma mroczną przeszłość.



„Maszyna do zabijania” (Netflix)



Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.



„Czego nie wiemy o dinozaurach” (Netflix)



Nowy serial dokumentalny twórców „Życia na planecie Ziemia” to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.



„Chłopak na życzenie” (Netflix)



Romantyczny serial komediowy o wyczerpanej producentce komiksów internetowych, Mi-rae, która ucieka od rzeczywistości w oparty na subskrypcji wirtualny symulator randek, gdzie wreszcie może przeżyć wymarzone romantyczne spotkania.



„Piekło kobiet” (HBO Max)



Lata 30. XX w. Redaktorka pisma matrymonialnego odkrywa, że gazeta jej męża może mieć związek z tajemniczą śmiercią młodej tancerki. Kiedy próbuje odkryć prawdę, jej świat zmienia się nieodwracalnie, a każdy nawet drobny błąd może kosztować ją życie.



„Sprawa Friedy” (HBO Max)



W 1904 roku krawcowa Frieda Keller trafia w centrum głośnego procesu i staje się symbolem walki o równość.



„Makbet” (HBO Max)



Historia nieustraszonego wojownika i przywódcy, którego ambicja i pragnienia sprowadzają go na dno w nowej interpretacji dzieła Szekspira.Czytaj też:

