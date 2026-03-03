Aż 22 premiery! Marzec na Prime Video zapowiada się rekordowo

Wśród najważniejszych tytułów miesiąca znajdzie się nowy serial od mistrza Guya Ritchiego. Pokaże początki legendy najsłynniejszego detektywa świata i zabierze widzów do czasów, gdy jego niezwykły talent dopiero się kształtował. Miłośników kryminałów ucieszy również ekranizacja bestsellerowej serii z Nicole Kidman w roli legendarnej patolog sądowej Kay Scarpetty, która potrafi odnaleźć prawdę tam, gdzie inni widzą jedynie ślady zbrodni. Nie zabraknie także mocnych emocji i widowiskowej akcji. „Zabójcza pointa” to trzymający w napięciu thriller akcji z Umą Thurman o pięciu baletnicach, których perfekcyjna dyscyplina i precyzja okazują się śmiercionośną bronią. Z kolei w 2. sezonie „Domu Dawida” powrócimy do poruszającej historii o wierze, przeznaczeniu i drodze do wielkości – a wielkanocny czas refleksji będzie idealnym momentem, by ponownie zanurzyć się w tej biblijnej opowieści.

Na widzów czekają również premiery prosto z kina, a wśród nich poruszający film „Wielki marsz”, ekranizacja kultowej powieści Stephena Kinga „The Long Walk”, przedstawiająca mroczną historię brutalnego konkursu, w którym uczestnicy muszą iść bez przerwy, by przetrwać. Nie zabraknie też widowiskowej akcji – „Ballerina”, spin-offu z uniwersum „John Wick”, który rozwija świat zawodowych zabójców i opowiada historię bohaterki szkolonej w sztuce walki i zemsty.

Marzec pełen hitów na Prime Video. 22 produkcje, o których będzie głośno

„Młody Sherlock”



Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Sherlock Holmes spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty’ego, zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w barwnej wiktoriańskiej Anglii oraz podczas zagranicznych przygód młodego Holmesa, ukazując wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Premiera: 4 marca



„Scarpetta”



Serial ożywia kultową postać literacką Patricii Cornwell w porywającym serialu, w której Nicole Kidman wciela się w rolę dr Kay Scarpetty. Utalentowana i bezkompromisowa lekarka medycyny sądowej, dzięki wprawnym dłoniom oraz niezwykłej spostrzegawczości, jest zdeterminowana by stać się głosem ofiar, zdemaskować seryjnego zabójcę, i zrobić wszystko, żeby sprawa, która 28 lat temu wyniosła ją na szczyt kariery, nie doprowadziła teraz do jej upadku.

Premiera: 11 marca



„Zabójcza pointa”



W tym pełnym wartkiej akcji thrillerze pięć skłóconych ze sobą baletnic jedzie na prestiżowy konkurs taneczny, kiedy nagle ich autokar psuje w odległym lesie. Nie mając innego wyjścia, z niechęcią szukają schronienia w budzącym niepokój przydrożnym zajeździe prowadzonym przez Devorę Kasimer, samotną i genialną byłą baletnicę. Od chwili przyjazdu coś wydaje się jednak nie tak, a ich najgorsze przeczucia szybko się potwierdzają. Gdy sytuacja staje się śmiertelnie niebezpieczna, podzielona grupa musi odłożyć na bok rywalizację i wykorzystać lata brutalnego treningu, zamieniając grację, dyscyplinę, a nawet pointy w narzędzia przetrwania.

Premiera: 25 marca



„Dom Dawida”



2. sezon biblijnego serialu dramatycznego od Wonder Project i Amazon MGM Studios przedstawia wydarzenia po bitwie między Dawidem a Goliatem oraz drogę Dawida do objęcia tronu. Zmagający się z pałacowymi intrygami, zazdrością swojej rodziny i rozwijającym się romansem, Dawid coraz bardziej wkracza w swoje przeznaczenie i uczy się, co naprawdę znaczy stać się wielkim przywódcą.

Premiera: 27 marca



„Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka”



Siedmioletnia Eve trafia do rodziny zastępczej po tym, gdy jej ojciec zostaje zamordowany. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca.

Premiera: 13 marca



„Wielki marsz”



Ekranizacja powieści Stephena Kinga. Ameryka niedalekiej przyszłości. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń medialnych jest transmisja dorocznego Wielkiego Marszu. Bierze w nim udział pięćdziesięciu wybranych nastolatków. Zasada jest prosta: kto zostaje w tyle, ten ginie. Marsz kończy się wtedy, gdy przy życiu pozostanie jeden uczestnik. Tu nie ma miejsca na sentymenty, przyjaźnie czy lojalność.

Premiera: 20 marca



„Anioł stróż”



Początkujący, ale pełen dobrych chęci anioł Gabriel wywraca do góry nogami życie ubogiego magazyniera i opływającego w luksusy kapitalisty.

Premiera: 27 marca



„90 minut do wolności”



Dystopijna przyszłość. Detektyw LAPD Raymond (Chris Pratt) staje przed sądem oskarżony o zamordowanie swojej żony (Annabelle Wallis). Postępowanie prowadzi ultranowoczesna sędzia oparta na sztucznej inteligencji, Maddox (Rebecca Ferguson), której wprowadzenie Raymond sam niegdyś popierał. W zaledwie 90 minut stróż prawa musi teraz w sposób niepodważalny udowodnić swoją niewinność, zanim sztuczna sprawiedliwość zadecyduje o jego dalszym życiu — lub o jego końcu.

Premiera: 22 marca



„Pocałunek syreny”



Inspektor Cha Woo-seok dostaje informację o zabójstwie dla pieniędzy z polisy, lecz informator ginie. Śmierć zdaje się podążać za Han Seol-ah.

Premiera: Już dostępny



„Deadloch”



Tasmańskie miasteczko Deadloch jest w szoku, kiedy znaleziono ciało jednego z mieszkańców w przeddzień lokalnej atrakcji, jaką jest Festiwal Zimy. Dwie śledcze o zupełnie innym podejściu oraz ambitna posterunkowa muszą połączyć siły, aby znaleźć mordercę.

Premiera: 19 marca



„Animal Love”



W tym fikcyjnym dramacie Kaia, artystka trapu z obrzeży miasta, spotyka Nico, młodego mężczyznę z wyższych sfer, zmagającego się z egzystencjalnym lękiem. Pomimo odmiennych realiów i sił zewnętrznych, które ich rozdzielają, starają się stworzyć przestrzeń dla rozwoju swojej miłości, rozpętując w ten sposób wojnę gangów.

Premiera: 20 marca



„Bait”



Niespełniony aktor Szah dostaje szansę na rolę życia, a cztery chaotyczne dni przed castingiem wystawiają na próbę jego karierę, relacje i zdrowie psychiczne.

Premiera: 14 marca



„P.S. Kocham Cię”



Po tragicznej śmierci męża Holly nie może dojść do siebie. Wszystko zmienia się, gdy kobieta znajduje zaadresowane do niej listy od ukochanego.

Premiera: 28 marca



„Menu”



Młoda para wybiera się na odległą wyspę, do ekskluzywnej restauracji. Okazuje się jednak, że nie wszystko jest takie jakim się wydaje a w menu czekają zaskakujące niespodzianki.

Premiera: 28 marca



„Kac Vegas”



Czterech dobrych kumpli wyrusza na wieczór kawalerski do Las Vegas. Następnego ranka dopada ich kac-gigant, przyszły pan młody znika, a pozostali nie pamiętają, co się stało. Wyruszając na poszukiwanie kolegi, odkrywają, że jeden z nich poślubił striptizerkę, drugi miał doświadczenie homoseksualne, a wszystkich czterech ściga lichwiarz – bandyta.

Premiera: 31 marca



„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.

Premiera: 31 marca



„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”



Film inspirowany klasyczną nowelą F. Scotta Fitzgeralda z lat dwudziestych XX wieku o człowieku, który przychodzi na świat jako osiemdziesięciolatek i stopniowo młodnieje. Jego osobistą historię, osadzoną w Nowym Orleanie, śledzimy od końca I wojny światowej w 1918 roku aż po XXI wiek. Ciekawy przypadek Benjamina Buttona jest opowieścią podróżnika w czasie, o ludziach i o miejscach, które napotyka, o odnalezionych i utraconych miłościach, o radości życia i smutku śmierci, a także o tym, czego czas nie zmienia.

Premiera: 31 marca



„Narodziny gwiazdy”



Płomienny romans między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką zmienia ich życie na zawsze.

Premiera: 31 marca



„Ocean's Eleven: Ryzykowna gra”



Zaraz po wyjściu z więzienia Danny Ocean planuje napaść jednocześnie na trzy kasyna w Las Vegas. W tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców.

Premiera: 31 marca



„Mroczny Rycerz powstaje”



Po ośmiu latach nieobecności Batman wraca, by uratować Gotham City przed zamaskowanym terrorystą Bane'em.

Premiera: 31 marca



„Grawitacja”



Dr Stone (Sandra Bullock) i Matt Kowalsky (George Clooney) są uczestnikami misji wahadłowca, której zadaniem jest naprawa przestarzałego Teleskopu Kosmicznego. Niespodziewanie stacja kosmiczna zostaje niemal całkowicie zniszczona przez pędzące odłamki rosyjskiego satelity. Stone i Kowalsky są jedynymi, którzy ocaleli. Czy oboje wrócą na Ziemię?

Premiera: 31 marca



„Prawo i porządek: Sekcja specjalna”



Kierowana przez odważną i wrażliwą Kapitan Olivię Benson elitarna jednostka specjalna nowojorskiej policji prowadzi śledztwa i szuka sprawiedliwości w imieniu ofiar i ocalałych ohydnych zbrodni.

