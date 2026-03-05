Ten wstrząsający miniserial na faktach trafi na dniach na Netflix. Dają mu mocne 7!

„Schody” to ośmioodcinkowy serial stworzony przez Antonio Camposa, reżysera, którego możecie kojarzyć z takich tytułów jak „Diabeł wcielony” na Netflix czy głośny dramat biograficzny „Christine”. W obsadzie tej historii na faktach pojawiła się śmietanka Hollywood – nagrodzony Oscarem Colin Firth i laureatka Emmy Toni Colette. Uwielbiani aktorzy wcielają się w Michaela i Kathleen Peterson – małżeństwo, o którym w 2003 roku usłyszał cały świat.

Serial o sprawie, która zahipnotyzowała świat, trafi na Netflix. Co się wydarzyło w tym domu?

Serial „Schody” przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) wraz z jego rozległą rodziną z Północnej Karoliny, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette). Twórcy produkcji zabierają widzów do niegdyś szczęśliwego domu, który nagle stał się miejscem morderstwa. Czy może był to straszny wypadek, czy zbrodnia z namiętności?

W serialu obok Colina Firtha i Toni Colette występują Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young oraz Parker Posey.

Do tej pory „Schody” obejrzeć można było wyłącznie na platformie HBO Max. Już w przyszłym tygodniu, we wtorek 10 marca, miniserial trafi także na Netflix. Co ciekawe, na platformie tej jest już jedna produkcja opowiadająca o tej głośnej sprawie, która także swego czasu była bardzo popularna. Już od 2004 roku Jean-Xavier de Lestrade tworzył dokument o sprawie, a konkretnie o procesach Michaela Petersona, oskarżonego o pozbawienia życia swojej żony. Twórca powrócił do filmowania pisarza i jego rodziny w latach 2012–2013, relacjonując rozwój wydarzeń w sprawie, która została wydana jako dwugodzinny sequel. Trzy nowe odcinki z kolejnymi aktualizacjami zostały później stworzone dla Netfliksa, a w 2018 roku serwis dodał wszystkie 13 odcinków do swojego katalogu, udostępniając całość jako jeden serial.

Teraz zatem na Netflix obejrzycie wszystko, co ma związek ze sprawą. Dla fanów opowieści true crime to prawdziwa gratka.

