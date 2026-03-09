26 najlepszych nowych seriali z motywem zbrodni – kryminały idealne

Kryminały od lat nie schodzą z ekranu, przyciągając widzów intrygującymi zagadkami, napięciem i złożonymi postaciami. Jeśli jesteś fanem tego gatunku, wiesz, że niektóre tytuły od razu stają się obowiązkowymi pozycjami na liście „do obejrzenia”. Jednocześnie sam gatunek nieustannie ewoluuje – współczesne kryminały nie ograniczają się już tylko do śledztw, ale coraz częściej badają mroczne zakamarki ludzkiej psychiki.

W dobie platform streamingowych powstaje mnóstwo nowych produkcji, które zachwycają jakością i pomysłowością, choć nie wszystkie zdobywają od razu szeroką popularność. W tym zestawieniu zebraliśmy 26 najlepszych nowych seriali kryminalnych – od klasycznych zagadek po wnikliwe portrety psychologiczne – które każdy fan gatunku powinien zobaczyć. Na liście znajdziecie tylko te seriale, które są dostępne w serwisach takich jak Netflix, HBO Max, Prime Video czy innych w Polsce.

Nowe, najlepsze seriale kryminalne. To włączcie wieczorem

„Ballard”



Detektyw Renée Ballard wkracza w sam środek sieci zabójstw i korupcji, ścigając bezwzględnego seryjnego zabójcę i odkrywając spisek policjantów – coś zupełnie niezgodnego z jej zasadami. Choć własne demony depczą jej po piętach, Ballard musi przechytrzyć przestępców i skorumpowanych policjantów, aby zapewnić sprawiedliwość ofiarom i ich bliskim.



„Ciało w ogniu”



W maju 2017 roku na terenie zbiornika Foix w okolicach Barcelony zostaje znaleziony spalony wrak samochodu ze zwęglonymi szczątkami policjanta Pedro (José Manuel Poga) w środku. Odkrycie szybko wzbudza zainteresowanie opinii publicznej, zwłaszcza gdy w toku śledztwa ujawnione zostają toksyczne powiązania, oszustwa, przemoc i skandale seksualne z udziałem ofiary oraz dwojga innych policjantów - partnerki Pedro, Rosy (Úrsula Corbero), i jej byłego chłopaka Alberta (Quim Gutiérrez).



„Na gorącym uczynku”



W mieście Bariloche w argentyńskiej Patagonii dziennikarka Ema Garay wspina się po szczeblach kariery, ujawniając prawdę o przestępcach, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości. Jej życie zmienia się nieoczekiwanie, gdy poznaje Leo Mercera, szanowanego obywatela, który staje się głównym podejrzanym w badanej przez nią sprawie zaginięcia szesnastolatki. Aby odkryć prawdę, Ema musi stawić czoła własnym demonom.



„Dwa groby”



Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.



„Zabijaj uważnie ”



Świetny prawnik Björn Diemel (Tom Schilling) nieoczekiwanie zostaje mordercą. Szukając równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym, by spędzać więcej czasu z córką i uratować swoje małżeństwo, bierze udział w treningu uważności. Trening przynosi obiecane, choć bardzo zaskakujące rezultaty. Björn stosuje nowo poznane techniki w relacji ze swoim nowym klientem, Draganem Sergowiczem (Sascha Geršak) - brutalnym i bezkompromisowym szefem mafii - przez co zarówno policja, jak i cały mafijny klan zaczynają deptać mu po piętach. Pomimo napiętej sytuacji Björnowi udaje się zachować spokój i całkowicie przeorganizować życie. A jeśli kilka morderstw jest tym, czego potrzeba, aby rozwiązać problemy, to jest to przecież naturalną konsekwencją świadomej i przemyślanej życiowej przemiany.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Zupełnie normalna rodzina”



Sandellowie to zwyczajna rodzina, której członkami są pastor Adam, prawniczka Ulrika i ich 19-letnia córka Stella. Cała trójka wiedzie pozornie idealne życie na wymuskanych przedmieściach Lund. Pewnego dnia ich życie wywraca się do góry nogami, gdy Stella zostaje zatrzymana jako podejrzana o zabójstwo. Jej zdruzgotani rodzice nie wiedzą, co powinni zrobić. Co tak naprawdę się wydarzyło? Oboje chcą za wszelką cenę pomóc Stelli, ale czy rzeczywiście znają swoją córkę? A siebie nawzajem?



„Most zbrodni”



Czternastoletnia Reena Virk wyszła na imprezę ze znajomymi ze szkoły i nigdy nie wróciła do domu. O brutalne morderstwo oskarżono ośmioro nastolatków.



„O krok za daleko”



Simon wiódł idealne życie - kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku - zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami - może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Śnieżna dziewczyna”



Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.



„Pod sztandarem nieba”



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Zabójcza przyjaźń”



Żyjący w separacji małżonkowie - detektyw i reporterka - próbują rozwiązać zagadkę morderstwa, o którego dokonanie podejrzewają siebie nawzajem.



„Para idealna”



Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.



„Dzikość”



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Wąż”



Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.



„Grupa zadaniowa”



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Kasztanowy ludzik”



Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Uznany za niewinnego”



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.



„Mare of Easttown”



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.

