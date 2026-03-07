Netflix i HBO Max pozamiatały w tym tygodniu! Te nowości w weekend rozbiją bank

Perełka z hollywoodzką pięknością i gwiazdorem „Białego Lotosu”, polski kryminał, który przenosi widzów do Warszawy lat 30., oraz mocne kino o trzech mężczyznach, uwikłanych w trójkąt miłosny, który prowadzi do przedwczesnej śmierci jednego z nich. Te trzy świetnie zapowiadające się seriale pojawiły się w tym tygodniu na Netliksie oraz HBO Max i powinny automatycznie stać się pozycjami obowiązkowymi do nadrobienia w wolne weekendowe wieczory. To jednak nie koniec premier – platformy mają do zaoferowania aż po 10 nowości. Wszystkie z nich, znajdziecie na liście poniżej. Poszukajcie czegoś, co zagwarantuje wam udany seans.

10 perełek na Netflix i 10 hitów na HBO Max. W tym tygodniu wpadła masa nowości

„Jak to się robi w Ameryce” (Netflix)



Zdeterminowani, aby ich amerykański sen spełnił się, Ben i Cam, dwóch młodych nowojorczyków obiera nietypową drogę do sukcesu. Będzie to nie lada wyzwanie, jednak Ben, Cam i ich przyjaciele użyją wszelkich metod, aby pokonać napotkane przeszkody.



„Bracia z przedmieść 3” (Netflix)



Noumouké osiąga ważny etap w swojej karierze muzycznej, ale wpływ ulicy może zepchnąć go z właściwych torów. Demba buduje nowe życie z Djenabą, ale dawne decyzje wciąż mają na niego wpływ. Soulaymaan robi karierę jako prawnik i ponownie znajduje miłość, ale w miarę zbliżania się wyborów samorządowych jego zaangażowanie na rzecz mieszkańców dzielnicy staje pod znakiem zapytania. Wybory trzech braci wpłyną nie tylko na ich własną przyszłość, ale też na losy całej rodziny. Czy podjęte przez nich decyzje okażą się trafne?



„Błękitna terapia” (Netflix)



W programie śledzimy losy 7 par, które walczą o swoje związki, próbując pokonać różnorakie wyzwania – od zdrady po kłopoty finansowe. Uczestnicy z pomocą terapeutki mierzą się z głęboko ukrytymi lękami, a także ujawnią bolesne sekrety. Jednak dopiero po wyjściu z gabinetu przychodzi trudny czas odbudowy związku i sprawdzania, co faktycznie udało się osiągnąć.



„Budka z przekąskami” (Netflix)



Dwójka nastoletnich przyjaciół wygrywa w wakacje przetarg na prowadzenie basenowego bufetu z przekąskami.



„Przyjaciel i morderca” (Netflix)



Nowy duński, trzyodcinkowy dokument true crime, wyprodukowało studio GODT Media. Historia opiera się na prawdziwych zdarzeniach, które wstrząsnęły lokalną społecznością w Danii i odbiły się echem w całym kraju.



„Podwójne zagrożenie” (Netflix)



Libby trafia do więzienia za zamordowanie męża. Gdy wychodzi na wolność odkrywa, że małżonek żyje, więc postanawia się na nim zemścić.



„Vladimir” (Netflix)



Gdy ułożone życie zaangażowanej, lecz nierozważnej wykładowczyni zaczyna się sypać, popada ona w niebezpieczną obsesję na punkcie nowego, pociągającego adiunkta. Granica między uwodzeniem a fiksacją szybko się zaciera i kobieta ryzykuje wszystkim, by urzeczywistnić swoje najdziksze fantazje. Prowokacyjny miniserial, który wręcz kipi od zakazanych pokus, skandalicznych sekretów, ostrego jak brzytwa humoru i charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci. Na podstawie popularnej powieści Julii May Jonas.



„Rob Peace” (Netflix)



Rob Peace (Jay Will) to genialny chłopak, który zostaje uwikłany w rodzinne sprawy. Wychowywany samotnie przez matkę (Mary J. Bilge) musi wybrać między własną przyszłością, a losem ojca (Chiwetel Ejiofor), odsiadującego wyrok w więzieniu. Film oparty na bestsellerze „New York Timesa” napisanego przez Jeffa Hobbsa.





„Morderca z TikToka” (Netflix)



Kiedy Esther znika bez śladu, jej rodzina odtwarza ostatnie działania zaginionej dzięki Josému Jurado Montilli – podróżnikowi, który wrzuca na TikToka sympatyczne filmy z odwiedzonych miejsc w Hiszpanii. Okazuje się jednak, że „Dinamita” Montilla – czyli ostatnia osoba, która widziała Esther – ma mroczną przeszłość.



„Maszyna do zabijania” (Netflix)



Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.



„Chętni na seks” (HBO Max)



Mroczna komedia o trójkącie miłosnym, w którym kryzys wieku średniego prowadzi do śmierci jednego z bohaterów.



„Na rauszu” (HBO Max)



Czworo przyjaciół jest nauczycielami w małomiasteczkowym liceum. Pewnego dnia spotykają się, aby świętować urodziny jednego z nich. Po wypiciu paru kieliszków szampana wdają się w dyskusję, w wyniku której wysnuwają ciekawą teorię. Zgodnie z nią utrzymywanie przez człowieka poziomu 0,5 promilu alkoholu we krwi skutkuje produkcją hormonów szczęścia w organizmie. Wzrasta również wydajność danej osoby i pobudzona zostaje jej zdolność do kreatywnego myślenia. Bohaterowie postanawiają na własnej skórze sprawdzić słuszność owej teorii. Będą zażywać odpowiednią dawkę alkoholu przez cały dzień, również w pracy. Początek wcielania teorii w życie zapowiada się obiecująco. Stopniowo jednak eksperyment wymyka się bohaterom spod kontroli.



„To już jest koniec” (HBO Max)



Komedia jest historią sześciu przyjaciół uwięzionych w domu jednego z nich po tym, jak seria apokaliptycznych wydarzeń niszczy Los Angeles. Jak się okazuje kończący się świat, zmniejszające się zapasy żywności i ogarniająca wszystkich klaustrofobia mogą poważnie zagrozić przyjaźni. Ostatecznie jednak bohaterowie zostają zmuszeni do opuszczenia domu, stawienia czoła przeznaczeniu i poznaniu prawdziwego znaczenia przyjaźni.



„Tajemnica złotnika” (HBO Max)



W 1999 roku pewien złotnik odwiedza swoje rodzinne miasto, co przywołuje wspomnienia jego romansu z krawcową sprzed 25 lat.



„Piekło kobiet” (HBO Max)



Lata 30. XX w. Redaktorka pisma matrymonialnego odkrywa, że gazeta jej męża może mieć związek z tajemniczą śmiercią młodej tancerki. Kiedy próbuje odkryć prawdę, jej świat zmienia się nieodwracalnie, a każdy nawet drobny błąd może kosztować ją życie.



„Sprawa Friedy” (HBO Max)



W 1904 roku krawcowa Frieda Keller trafia w centrum głośnego procesu i staje się symbolem walki o równość.



„Dziewczyna z Kolonii” (HBO Max)



Młoda i zbuntowana Vera postanawia zorganizować koncert pianisty jazzowego Keitha Jarreta. Stawia wszystko na jedną kartę, by w zdominowanym przez mężczyzn świecie jazzu spełnić swoje marzenia. Wbrew woli konserwatywnych rodziców, na przekór piętrzącym się problemom, wynajmuje operę. Jej plan na początku zdaje się skazany na porażkę, a jednak brawurowo osiąga swój cel. Kulisy legendarnego koncertu to tętniąca muzyką opowieść o młodzieńczej determinacji i sile marzeń.



„Manodrom” (HBO Max)



Wyrzucony z pracy Ralphie (Jesse Eisenberg) jest spłukany, więc dorabia jako kierowca Ubera, spodziewając się dziecka z Sal (Odessa Young). Cały czas chodzi nabuzowany a energię rozładowuje na siłowni, gdzie jego uwagę przykuwa jeden z ciemnoskórych i ukradkiem go obserwuje. Tymczasem stary kumpel zaprasza go na spotkanie z przyjaciółmi, którzy mogliby mu pomóc stanąć na nogi. Ralphie nie do końca sam wie, czego chce, ale rosnąca w nim frustracja powoduje, że bierze udział w kolacji, poznając grupę mężczyzn żyjących w celibacie i skandujących hasła patriarchatu. Przewodniczy im Ojciec Dan (Adrien Brody) i, dostrzegając w nim piękno, oferuje dołączenie do nich.



„Po prostu razem” (HBO Max)



Uciekając od swojego dostatniego życia, Camille pracuje nocami jako sprzątaczka. Zaprzyjaźnia się ze swoim sąsiadem Philibertem, arystokratą i oszustem, i z Franckiem, jego przyjacielem, zrzędliwym kucharzem, który opiekuje się babcią Paulette. Wkrótce cała czwórka zamieszkuje razem ucząc się wspólnego życia. Ta oda do przyjaźni jest adaptacją bestsellera Anny Gavaldy pod tym samym tytułem.



„Rzeka życia” (HBO Max)



Filmowa opowieść o młodzieńczych dylematach, rozgrywająca się w malowniczym, górzystym stanie Montana. Pastor Maclean wychowuje twardą ręką dwóch synów: nieśmiałego i uzdolnionego artystycznie Normana oraz Paula, lekkoducha i buntownika. Pierwszy z nich marzy o karierze uniwersyteckiej, drugi chce zostać dziennikarzem w lokalnej gazecie. Wkrótce Paul chcąc podejmować własne decyzje, buntuje się przeciwko ojcu i zaburza tym samym rodzinny spokój. Wydaje się, że jedynie rzeka Big Blackfoot, nad którą mężczyźni wspólnie łowią ryby, może na nowo połączyć rodzinę.Czytaj też:

