Lawina nowości w tym tygodniu na Netflix! Ten serial przyciągnie miliony Polaków

W tym tygodniu w końcu zobaczymy na Netflix hucznie zapowiadaną i wyczekiwaną serialową wersję lalki, w której zagrali między innymi Sandra Drzymalska, Tomasz Schuchardt, Magdalena Cielecka czy Jacek Braciak. Widzów zaciekawią też inne nowości. Najbliższe dni przyniosą też premierę nowej odsłony serii "Potwory" Ryana Murphy'ego, która tym razem opowie o kobiecej bohaterce. Wart uwagi jest także mocny prawniczy film z Robertem Downeyem Jr. i Robertem Duvallem w głównych rolach.

Sprawdźcie, co was czeka w tym tygodniu na Netflix!

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