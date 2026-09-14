Sydney Sweeney dziś w mocnym dramacie. Przeszła niewiarygodną metamorfozę

Gwiazda, o której od pewnego czasu wiecznie głośno, w filmie „Christy” wciela się w kobietę, która walczy nie tylko o zwycięstwo, lecz przede wszystkim o własną niezależność.

Sydney Sweeney jako pięściarka Christy Martin

Mocny dramat psychologiczny przedstawia historię jednej z ikon kobiecego boksu i pokazuje cenę, jaką może mieć sukces. Akcja filmu rozgrywa się w latach 90. XX wieku. Christy, pochodząca z niewielkiego miasteczka w Zachodniej Wirginii, zaczyna trenować boks pod okiem znacznie starszego Jima Martina, granego przez Bena Fostera. Wkrótce przeprowadza się z nim na Florydę, gdzie para bierze ślub.

Christy jest zadziorna, energiczna i szybko zaczyna odnosić sukcesy. Za namową męża występuje w różowym stroju i pokonuje kolejne rywalki. Talent oraz ciężka praca pozwalają jej zdobyć mocną pozycję w zdominowanym przez mężczyzn świecie boksu. Z kolejnymi zwycięstwami pojawiają się sława i pieniądze.

Sportowy sukces nie oznacza jednak, że życie Christy staje się łatwiejsze. Jim okazuje się manipulatorem, który ma skłonność do przemocy. Nieustannie kontroluje żonę i sam zarządza jej karierą, jednocześnie pozbawiając ją możliwości czerpania należnych jej profitów.

„Christy” to historia ikony kobiecego boksu. Dziś w TV

Christy doświadcza z jego strony przemocy psychicznej i fizycznej. Kobieta pozostaje osamotniona także dlatego, że nie może liczyć na wsparcie swojej toksycznej matki, granej przez Merritt Wever. Dla niej większym problemem jest możliwość ujawnienia lesbijskich skłonności córki niż sytuacja, w której znalazła się Christy.

Pięściarka nie zamierza jednak się poddać. Podejmuje kolejne próby wyrwania się z kręgu przemocy i odzyskania kontroli nad własnym życiem. Tym razem najważniejszym przeciwnikiem nie jest zawodniczka stojąca po drugiej stronie ringu.

Film „Christy”, który warto obejrzeć także ze względu na ogromną metamorfozę, jaką preszła Sydney Sweeney, przygotowując się do roli pięściarki, będzie można obejrzeć już dziś, w poniedziałek 14 września, o godz. 20:00 na CANAL+ Film.

Czytaj też:

Gangsterski klasyk z Brucem Willisem. Dziś dostępny jest dla wszystkich Polaków Czytaj też:

Wpadka w „Rolnik szuka żony”. Zostawił jej w liście nietypowy „prezent”