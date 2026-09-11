Lepszy od „Bridgertonów”, godny następca „Downton Abbey”. Serial idealny?

Zadebiutował w 2022 roku i tak spodobał się widzom, że w listopadzie tego roku widzowie będą mogli obejrzeć już jego 4. sezon. „Pozłacany wiek” od Juliana Fellowesa, stojącego też za sukcesem „Downton Abbey”, nazywany jest godnym następcą tego kultowego serialu. Co najważniejsze, z sezonu na sezon, trzyma wysoki poziom i nie zawodzi widzów.

„Dawno nie miałam tak, że z niecierpliwością czekam na kolejny odcinek. Kino dla miłośników filmów kostiumowych”; „Jak brakowało mi »Bridgetonów« to obejrzałam to i nawet wydaje mi się, że było lepsze”; „Comfort show” – piszą o nim jego fani.

Godny następca „Downton Abbey”. Ten serial dla niektórych jest nawet lepszy

Amerykański pozłacany wiek był okresem ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów, tworzących się między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejściem a zwolennikami zupełnie nowych systemów i rozwiązań. To był też czas wielkich fortun – tych zdobytych i utraconych.

Akcja serialu „Pozłacany wiek” rozpoczyna na tle tej transformacji, w 1882 roku, gdy po śmierci ojca młoda Brook (Louisa Jacobson) przeprowadza się z rolniczej Pensylwanii do Nowego Jorku, aby tam zamieszkać z bogatymi ciotkami Agnes van Rhijn (Christine Baranski) oraz Adą Brook (Cynthia Nixon). Spędzając czas w towarzystwie Peggy Scott (Denée Benton), początkującej pisarki, która szuka pretekstu, aby zacząć wszystko od nowa, Marian przypadkowo zostaje uwikłana konflikt między jedną z ciotek, dziedziczką starej fortuny, a jej bogatymi sąsiadami – bezwzględnym potentatem kolejowym i jego ambitną żoną – Georgem (Morgan Spector) i Berthą Russellami (Carrie Coon). Czy w świecie stojącym u progu nowoczesności Marian dostosuje się do obowiązujących reguł społecznych, czy będzie jednak szukać swojej własnej drogi?

Na HBO Max obejrzeć można już trzy pełne sezony serialu. Czwarty zadebiutuje na platformie w listopadzie tego roku.

Czytaj też:

10 nowości na streamingach od dziś. HBO Max bije konkurencję! Czytaj też:

80+ najwyżej ocenianych teraz filmów na Netflix. Arcydzieła serwisu