30 najlepszych filmów z Marcinem Dorocińskim, które są online. Podpowiadamy, gdzie je obejrzeć

Marcin Dorociński ma w swoim dorobku artystycznym ponad 100 serialowych i filmowych ról. Aktor niebawem pojawi się w jednych z najbardziej ważnych ról w polskiej kinematografii – już 30 września do polskich kin wchodzi film „Lalka”, w którym wcielił się w Stanisława Wokulskiego. Z kolei na 2027 rok zaplanowana jest premiera filmu „Jak być kochanym”, w którym Dorociński zagra samego Zbigniewa Cybulskiego.

Zanim zobaczymy go w jednej z najbardziej wyczekiwanych ról w jego karierze, warto przypomnieć sobie najlepsze kreacje Dorocińskiego. Wybraliśmy 30 najwyżej ocenianych filmów z aktorem, które obecnie można obejrzeć na platformach streamingowych i podpowiadamy wam, gdzie.

30 najlepszych filmów Marcina Dorocińskiego, które są dostępne w sieci

„Kiler-ów 2-óch” jako „młody wilk” Mirosław



Kontynuacja losów Jerzego Kilera z komedii Juliusza Machulskiego „Kiler”. Były taksówkarz, Jerzy Kiler, zakłada fundację charytatywną, wspomagającą budżet państwa. Staje się popularną postacią życia publicznego, przyjaźni się z Papieżem, Owsiakiem, Clintonem, grywa w tenisa z prezydentem. Tymczasem Siara nasyła na niego płatnego mordercę, Szakala. Z więzienia wychodzi senator Lipski. Rozpoczyna się pościg za Jerzy Kilerem.

Dostępny na Canal+



„Żółty szalik” jako kierowca bohatera



Akcja filmu rozgrywa się dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Bohater, mężczyzna w średnim wieku, dyrektor firmy obiecuje Aktualnej Kobiecie Życia, że od teraz nie będzie pił. Niestety, po raz kolejny nie udaje mu się dotrzymać obietnicy. Nieprzytomny zostaje odwieziony do matki, pod której troskliwą opieką trzeźwieje. Wieczór wigilijny spędzają tylko we dwoje, w prawdziwie świątecznej atmosferze. W prezencie od matki bohater dostaje żółty szalik, ma on stać się talizmanem, który będzie go chronił przed jego największym przeciwnikiem - alkoholowym nałogiem.

Dostępny na TVP VOD



„Vinci” jako komisarz Łukasz Wilk



Cuma, złodziej antyków, wychodzi z więzienia dzięki pomocy pasera, który zleca mu kradzież „Damy z łasiczką” Leonarda da Vinci. Teraz musi skompletować ekipę.

Dostępny na HBO Max, Netflix



„PitBull” jako podkomisarz Sławomir Desperski „Despero”



Policjanci z warszawskiego Wydziału Zabójstw usiłują aresztować groźnego ormiańskiego przestępcę.

Dostępny na Netflix



„Wszyscy jesteśmy Chrystusami” jako anioł zła



Sylwester opowiada swojemu ojcu o cierpieniu jakie przechodził, kiedy ten pił.

Dostępny na Netflix



„Ogród Luizy” jako Fabian „Fabio” Sawicki



Luiza, osiemnastoletnia dziewczyna, od kilku lat zdiagnozowana i leczona psychiatrycznie, realny świat zastąpiła mitycznym, baśniowym, pełnym dziwnych stworów, jak i książek fantasy. Jej rodzice, nowobogaccy z małego miasteczka wstydzą się jej przed sąsiadami i postanawiają na stałe umieścić w zakładzie zamkniętym. Jedynym człowiekiem, który zainteresował się Luizą jest przebywający na obserwacji w szpitalu gangster. On jeden wykazał tolerancję i życzliwe zainteresowanie dla odmienności Luizy. Później przerodziło się to w uczucie, trudne i niby skazane na klęskę tak z przyczyn zewnętrznych jak i z powodu trudności w zbliżeniu się dwóch psychik - schizofrenicznej z tzw. normalną.

Dostępny na Canal+



„Boisko bezdomnych” jako Jacek Mróz



Niespełniony piłkarz przygotowuje drużynę bezdomnych do udziału w mistrzostwach świata.

Dostępny na TVP



„Rewers” jako Bronisław Toporek vel Falski / Marek, syn Sabiny



Akcja filmu rozgrywa się w dwóch planach czasowych – w latach 50. i współcześnie. Bohaterką jest Sabina, którą matka i babcia próbują wydać za mąż. Pewnego dnia dziewczyna poznaje przystojnego Bronisława.

Do obejrzenia na Canal+



„Róża” jako Tadeusz



Były AK-owiec i wdowa po żołnierzu Wehrmachtu próbują wspólnie stawić czoło okrutnej rzeczywistości.

Dostępny na TVP VOD, Player, Prime Video



„Lęk wysokości” jako Tomek Janicki



Poukładane życie Tomka burzy wiadomość o złym stanie zdrowia jego ojca.

Dostępne na Megogo, Player



„Jesteś Bogiem” jako organizator koncertu

Trzej przyjaciele, Magik, Rahim i Fokus, zakładają grupę Paktofonika. Nie podejrzewają, że ich utwory zmienią oblicze polskiego hip-hopu, stając się głosem młodego pokolenia.

Dostępny na Disney+, Megogo



„Obława” jako Kapral „Wydra”



II wojna światowa. Kapral Wydra, żołnierz partyzanckiego oddziału, zmaga się nie tylko z Niemcami i polskimi zdrajcami, ale także z własną przeszłością.

Dostępny na TVP VOD



„Drogówka” jako Sierżant sztabowy Krzysztof Lisowski



Historia siedmiu policjantów, których, poza pracą, łączy przyjaźń, imprezy, sportowe samochody i wspólne interesy. Ich mały, zamknięty świat z pozoru działa doskonale. Wszystko się zmienia, gdy w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z nich. O morderstwo zostaje oskarżony sierżant Ryszard Król (Bartek Topa). Próbując oczyścić się z zarzutów, odkrywa prawdę o przestępczych powiązaniach na najwyższych szczeblach władzy.

Dostępny na Netflix



„Miłość” jako Tomek Niedzielski



Młode małżeństwo musi sobie poradzić ze świadomością o pewnym traumatycznym wydarzeniu z przeszłości, które może zniszczyć ich związek.

Dostępny na Apple TV+



„Pod mocnym aniołem” jako Borys



Jerzy, pisarz i alkoholik, pod wpływem miłości do kobiety próbuje wyjść z nałogu.

Dostępny na SkyShowtime, Netflix, Canal VOD



„Jack Strong” jako pułkownik Ryszard Kukliński



Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, Ryszard Kukliński, podejmuje współpracę z CIA. Działając pod pseudonimem Jack Strong, przekazuje Amerykanom informacje na temat Układu Warszawskiego.

Film do obejrzenia na Canal+, Disney+ i SkyShowtime



„Moje córki krowy” jako Grzegorz



W obliczu choroby jednego z rodziców, siostry postanawiają polepszyć relacje między sobą.

Dostępny na Canal+, Megogo



„Pitbull. Ostatni pies” jako Sławomir Desperski „Despero”



Po śmierci Soczka policjanci z warszawskiej komendy rozpoczynają śledztwo. Na wezwanie komendanta do stolicy przybywają Nielat zwany Quantico, Metyl oraz Despero, którzy mają za zadanie powstrzymać gangi walczące między sobą o miasto.

Dostępny na Canal+



„7 uczuć” jako Aldek Sałacki



Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy miał spory problem z nazywaniem towarzyszących mu emocji.

Dostępny na Canal+, Megogo



„Zabawa zabawa” jako Jerzy



Trzy nadużywające alkoholu kobiety próbują pokonać przeciwności losu, które nasilają ich problemy z nałogiem.

Dostępny na Canal+



„Psy 3: W imię zasad” jako Komisarz Witkowski



Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza w nową Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Wkrótce ponownie spotyka Nowego.

Dostępny na Megogo, Player, CanalVOD



„Biały potok” jako Michał



Przyjaźń dwóch małżeństw zostaje wystawiona na próbę, gdy jedna z kobiet wyznaje swoją tajemnicę.

Dostępny na TVP VOD



„Teściowie” jako Andrzej Wilk



Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel.

Film dostępny na HBO Max, Netflix i Prime Video



„Niebezpieczni dżentelmeni” jako Stanisław Witkiewicz „Witkacy”



Zakopane, 1914. Czterech artystów budzi się po szalonej, narkotycznej imprezie nie dość, że zamieszani w rewolucyjną intrygę, to jeszcze z trupem na kanapie.

Dostępny na Netflix, SkyShowtime, Disney+, Player,



„Mission: Impossible – Dead Reckoning” jako Kapitan



Ethan Hunt wraz z ekipą IMF trafiają na trop tajnej broni, która w nieodpowiednich rękach może zagrozić losom całego świata.

Dostępny na: CanalVOD, Player, Megogo, Prime Video



„Minghun” jako Jurek



Jurek wraz ze swoim teściem Benem konfrontuje się ze stratą bliskiej osoby i decyduje odprawić chiński rytuał minghun, tzw. zaślubin po śmierci.

Dostępny na TVP VOD



„Mission Impossible – The Final Reckoning” jako Kapitan Sewastopola



Nasze życie jest sumą naszych wyborów. Tom Cruise powraca do jednej ze swoich popisowych ról, roli tajnego agenta Ethana Hunta.

Dostępny na SkyShowtime



„Vinci 2” jako Łukasz Wilk



Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.

Dostępny na HBO Max, Netflix



„Teściowie 3” jako Andrzej Wilk



Rodzina spotyka się na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, Małgorzata przybywa z przyjaciółką, a były mąż Andrzej wraca z Australii z nowym towarzystwem.

Dostępny na HBO Max, Netflix



„Katastrofa w duecie” jako Alexander Volkov



Jest zimna wojna. Pilot marynarki wojennej USA w wyniku tajnej misji zostaje uwięziony za liniami wroga. Jego jedyną szansą na przeżycie jest zawarcie sojuszu z ekscentrycznym byłym agentem KGB.

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