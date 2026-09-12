8 nowości na Netflix, 11 na HBO Max. Co nadrobić w weekend?

Mamy dla was pełną rozpiskę tytułów, które w ostatnich dniach zadebiutowały na dwóch najpopularniejszych platformach streamingowych, czyli na Netflix i HBO Max. Sprawdźcie nowości i poszukajcie czegoś na weekendowy seans.

Nowości tygodnia do nadrobienia w weekend. Co warto obejrzeć na Netflix i HBO Max?

„Małe rzeczy” (Netflix)



Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.



„Fauda”, 5. sezon (Netflix)



Doron walczy ze swoimi demonami i nowymi wrogami, gdy dawny przyjaciel, który realizuje w Marsylii plan nieoficjalnej zemsty, wciąga go w groźną operację pod przykrywką.



„Sposób na teściową” (Netflix)



Najbardziej seksowna synowa – Jennifer Lopez i najbardziej okrutna teściowa – Jane Fonda w doskonałej komedii romantycznej! Ten duet prowadzi niezwykle zabawną wojnę domową, w której panie rozstrzygną, która z nich obejmie dominującą pozycję.



„Troja” (Netflix)



Od zarania dziejów ludzkość toczyła wojny. Czasem dla władzy, czasem dla chwały, czasem dla honoru... a czasem dla miłości. Brad Pitt w epickiej opowieści o namiętności, bohaterstwie, zdradzie i wojnie, przekazywanej z pokolenia na pokolenie od początków cywilizacji - opowieści o bitwie pod Troją. Tysiąc lat przed naszą erą trojański książę Parys porywa legendarną grecką piękność Helenę, królową Sparty, rozpoczynając wojnę prowadzoną przez bohaterów Achillesa i Hektora, która doprowadza do ruiny starożytny świat.



„Gdzie jest mój agent? – film” (Netflix)



Minęło pięć lat od zamknięcia agencji i Andréa jest wreszcie gotowa do wyreżyserowania swojego pierwszego filmu pełnometrażowego. Niestety odtwórca głównej roli odchodzi z projektu, a ona sama popada w niełaskę producenta, więc postanawia połączyć siły z Noémie — obecnie producentką programów reality — przekonana, że łatwo ją zmanipuluje. To jednak nie koniec jej problemów: całkowita zmiana obsady, katastrofy na planie zdjęciowym i batalia sądowa o opiekę nad córką zagrażają całemu przedsięwzięciu. Jeden po drugim, byli członkowie zespołu ASK dołączają do ekipy filmowej, a każdy z nich przychodzi z własną rolą, wybujałym ego i listą starych urazów — zupełnie nie podejrzewając, jak może skończyć się dla nich to spotkanie po latach.



„Dziewczyna z osady” (Netflix)



Produkcja opowiada o utalentowanej wioślarce o imieniu Teagan Tao, której życie zmienia się po skandalu rodzinnym wymuszającym na niej przeprowadzkę.



„Kłamstwo idealne” (Netflix)



Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.



„Serce Anabel” (Netflix)



Pogrążona w śpiączce po ataku Anabel musi razem z Rafaelem, pielęgniarzem, który słyszy zmarłych, zawalczyć o swoje życie, zanim dopadną ją jej wrogowie.



„Kac Vegas” (HBO Max)



To miał być idealny wieczór kawalerski. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem.



„Kac Vegas w Bangkoku” (HBO Max)



Od niezapomnianego wieczoru kawalerskiego Douga minęły już w dwa lata. Czterej przyjaciele udają się do Tajlandii, gdzie ma się odbyć wesele Stu. Po wieczorze kawalerskim Stu, Phil i Alan budzą się w nieznanym pokoju hotelowym.



„Kac Vegas 3” (HBO Max)



Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć Alana po śmierci ojca. Niestety, za sprawą Chowa, któremu udało się uciec z więzienia, panowie znów wpadają w tarapaty.



„Mój mistrz” (HBO Max)



Włochy, 1989. Młody tenisista i jego nietypowy trener ruszają w podróż, która może odmienić ich życie i dać im nową szansę.



„Prorok z czasów pandemii” (HBO Max)



Gdy profesor Didier Raoult promuje rzekomy „cudowny lek” na COVID-19, sześcioro zwykłych ludzi, w tym jego własna córka, rozpoczyna poszukiwanie prawdy.



„Creed II” (HBO Max)



Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed staje do walki z synem legendarnego Ivana Drago.



„Creed: Narodziny legendy” (HBO Max)



Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza, który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Film obsypany nagrodami.



„Creed III” (HBO Max)



Adonis Creed musi zmierzyć się na ringu ze swoim byłym przyjacielem, aby wyrównać rachunki i zawalczyć o swoją przyszłość.



„Frendo” (HBO Max)



Nastolatek po stracie bliskiej osoby trafia do małego miasteczka, gdzie morderczy klaun rozpętuje walkę o życie.



„Kochaj mnie czule” (HBO Max)



Gdy Clémence wyznaje byłemu mężowi, że miała związki z kobietami, ten rozpoczyna walkę o odebranie jej opieki nad ich synem.



„Na ringu z rodziną” (HBO Max)



Oparta na faktach opowieść o dzieciach byłego wrestlera, które marzą o dołączeniu do WWE. Czytaj też:

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