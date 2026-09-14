Pamiętasz te kultowe wieczorynki z okresu PRL? Sprawdź swoją wiedzę i dopasuj obrazek do tytułu bajki!
Przed tobą kolejne mocne wyzwanie. Sprawdź, czy będziesz potrafił dopasować tytuł do kadru wieczorynki!
Prosty QUIZ z wieczorynek PRL. Rozpoznaj obrazek!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr:
- Wilk i Zając
- Porwanie Baltazara Gąbki
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Źródło: WPROST.pl