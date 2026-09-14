Prosty QUIZ z wieczorynek PRL. Rozpoznaj obrazek!
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Prosty QUIZ z wieczorynek PRL. Rozpoznaj obrazek!

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„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
Pamiętasz te kultowe wieczorynki z okresu PRL? Sprawdź swoją wiedzę i dopasuj obrazek do tytułu bajki!

Przed tobą kolejne mocne wyzwanie. Sprawdź, czy będziesz potrafił dopasować tytuł do kadru wieczorynki!

Prosty QUIZ z wieczorynek PRL. Rozpoznaj obrazek!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr: To kadr:
  • Wilk i Zając
  • Porwanie Baltazara Gąbki

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Źródło: WPROST.pl