Najnowszy film genialnego reżysera jest online. „Kawał kina”

„Czas krwawego księżyca” to najnowszy film Martina Scorsese („Taksówkarz”, „Wściekły byk”, „Gangi Nowego Jorku”, „Kasyno”, „Irlandczyk”) z 2023 roku, który jest przy okazji szóstą współpracą legendarnego twórcy z Leonardo DiCaprio i dziesiątą z Robertem De Niro. Scenariusz stworzył sam reżyser przy współpracy z Erikiem Rothem („Forrest Gump”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”) i oparty jest on na bestsellerowej książce non-fiction z 2017 roku, autorstwa Davida Granna. „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth FBI” koncentruje się na serii morderstw w Oklahomie wśród Osagów w latach 20. XX wieku, popełnionych po tym, jak odkryto ropę na zajmowanych przez nich ziemiach. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.

To jeden z najlepszych filmów Scorsese. Jego ostatnie dotychczasowe dzieło jest w sieci

Historia, w której zobaczymy takich aktorów jak Leonardo DiCaprio, Robert De Niro czy Lily Gladstone, przywołuje zagadkowy i bolesny fragment historii Stanów Zjednoczonych. W latach 20. XX wieku w Oklahomie, na terenie zamieszkiwanym przez rdzennych Amerykanów z plemienia Osagów odkryta zostaje ropa naftowa. Prowadzi to do niezwykłego wzbogacenia się, a w kolejnym kroku do tajemniczych śmierci „najbogatszych Indian Ameryki”, jak byli wówczas nazywani. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.

Oprócz Leonardo DiCaprio i Roberta De Niro w filmie zagrali między innymi Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal czy John Lithgow.

Film notuje wysokie miejsca w światowych rankingach. Na polskim Filmwebie ma ocenę 7,1/10 od widzów i 7,6/10 od krytyków. W komentarzach możemy przeczytać, że tą produkcją Scorsese "pokazał swój prawdziwy, fenomenalny reżyserski kunszt". "Kawał kina", "Potężny epos"; "Wystawna epopeja" – tak określają dzieło odbiorcy.

Film jest dostępny na kilku platformach streamingowych w Polsce. Obejrzycie go w ramach subskrypcji Apple TV+, ale też za około 10 zł w serwisach CanalVOD, Player, Prime Video czy Megogo.

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