Gangsterski klasyk z Brucem Willisem. Dziś dostępny jest dla wszystkich Polaków

To „Ostatni sprawiedliwy”, brutalny film sensacyjny osadzony w czasach prohibicji. Dziś będzie sobie można przypomnieć tę bardzo niedocenianą produkcję.

Bruce Willis jako rewolwerowiec w czasach prohibicji

Akcja „Ostatniego sprawiedliwego” rozgrywa się w Teksasie w latach 30., w czasach wielkiego kryzysu i prohibicji. Do niewielkiego miasteczka Jericho przyjeżdża tajemniczy John Smith, w którego wciela się Bruce Willis. Mężczyzna szybko odkrywa, że lokalną władzę sprawują dwa rywalizujące ze sobą gangi zajmujące się nielegalnym handlem alkoholem.

Po jednej stronie jest gang irlandzki, po drugiej włoski. Obie grupy walczą o wpływy, a kolejne uliczne strzelaniny stały się w Jericho niemal codziennością. Wszystkiemu spokojnie przygląda się skorumpowany szeryf, grany przez Bruce’a Derna. W mieście trudno więc liczyć na sprawiedliwość, szczególnie gdy osoby odpowiedzialne za porządek same pozostają na usługach gangsterów.

John Smith początkowo nie zamierza zatrzymywać się w Jericho na dłużej. Jego plany zmieniają się, gdy gangsterzy demolują jego samochód. Mężczyzna postanawia zostać i wynajmuje się jako rewolwerowiec.

Smith podejmuje pracę dla obu stron konfliktu. Raz wykonuje zlecenia dla jednego gangu, innym razem dla jego rywali. Nie robi tego jednak z lojalności wobec żadnej z grup. Jego plan jest znacznie bardziej przewrotny. Chce doprowadzić do otwartej wojny między gangsterami, a następnie sprawić, by obie strony wzajemnie się wyniszczyły.

„Ostatni sprawiedliwy” czerpie z klasyki. Dziś zobaczysz go w telewizji

Schemat fabularny „Ostatniego sprawiedliwego” został zaczerpnięty z „Straży przybocznej” Akiry Kurosawy z 1961 roku. Pierwowzorem postaci granej przez Bruce’a Willisa był bohater filmu Kurosawy, samuraj Kuwabatake. W japońskiej produkcji wcielił się w niego Toshiro Mifune.

„Ostatni sprawiedliwy” przenosi więc znany motyw samotnego wojownika pomiędzy zwaśnionymi grupami w realia amerykańskiego miasteczka z czasów prohibicji.Film z Brucem Willisem można obejrzeć dziś, w poniedziałek 14 września, o godz. 22:00 na kanale Warner TV.