Nowe hity Netfliksa – 3 filmy i 5 seriali. Polacy w weekend urządzali seanse

W trendach na Netflix zaroiło się od nowości. Dwie z najchętniej oglądanych teraz produkcji serwisu to kontynuacje ukochanych seriali. Reszta to zupełne świeżynki. W topce po weekendzie znalazły się między innymi nowy holenderski thriller, skandynawski kryminał o brutalnym morderstwie i trzy mocne filmy. Zebraliśmy dla was perełki na jednej liście – sprawdźcie sami, co warto nadrobić.

5 seriali i 3 filmy. To teraz na Netflix oglądają masowo Polacy

„Krwawa ofiara”



W Sztokholmie trwa lato — czas, kiedy noc nigdy tak naprawdę nie zapada. Policja odbiera zgłoszenie o wtargnięciu do domu. Na miejsce, do letniej rezydencji położonej w archipelagu, zostaje wysłany patrol. Nie ma tam jednak nikogo. Następnego dnia odnalezione zostają ciała funkcjonariuszy, którzy padli ofiarą brutalnej zbrodni. To początek serii przerażających morderstw wymierzonych, jak się wydaje, w policjantów. Prowadzący śledztwo detektyw musi zwrócić się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego śledczego, aby wspólnie rozwiązać tę zagadkę.



„Fauda”, 5. sezon



Doron walczy ze swoimi demonami i nowymi wrogami, gdy dawny przyjaciel, który realizuje w Marsylii plan nieoficjalnej zemsty, wciąga go w groźną operację pod przykrywką.



„Dżentelmeni”



Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…



„Dziewczyna z osady”



Najlepsi wioślarze z Easton konkurujący w hali pod okiem rekruterów muszą radzić sobie z wewnętrznymi konfliktami, osobistymi poświęceniami i własnymi słabościami, walcząc o prestiżowe stypendia i szansę na zawodową karierę.



„Kłamstwo idealne”



Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.



„Małe rzeczy”



Serial, na podstawie powieści Ángeles Mastretty, opowiada historię Emilii Sauri. Emilia, która przyszła na świat w rodzinie wyprzedzającej swoje czasy, dorasta w okresie nieprzewidywalnej i brutalnej rewolucji meksykańskiej. Serial ukazuje równoległe dojrzewanie państwa i samej Emilii, przedstawiając dziejową rewolucję społeczną i polityczną z perspektywy prywatnego życia kobiety, jej rodziny i wybranków jej serca.



„Szeptacz”



Filmowa adaptacja powieści Alexa Northa z listy bestsellerów „New York Timesa”. Kiedy jego ośmioletni syn zostaje porwany, owdowiały autor kryminałów zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, emerytowanego detektywa, który odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad temu seryjnego mordercy znanego jako „Szeptacz”.



„Tajemnicza kobieta”



Louise Andersen wiedzie spokojne życie na norweskiej wyspie Hidra wraz ze swoim partnerem Joachimem, z którym prowadzi niewielką kawiarnię. Pewnego letniego dnia ich spokój zostaje zburzony, gdy nieznajomy twierdzi, że Louise to tak naprawdę Helene Söderberg – kobieta, która zaginęła w Danii trzy lata wcześniej. Wkrótce Louise odkrywa, że nie tylko ma męża, ale jest także matką kilkuletniego chłopca. Chcąc poznać prawdę o swojej przeszłości, opuszcza Joachima i dotychczasowe życie, aby odnaleźć swoją rodzinę i dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się w noc jej zaginięcia. Im bliżej poznaje Helene, tym bardziej szokujące sekrety wychodzą na jaw. Odkryta prawda całkowicie odmienia jej życie i wywraca jej świat do góry nogami. Czytaj też:

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