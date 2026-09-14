Nakręcił w Polsce oscarowy hit. Wraca z nowym filmem i zwiastun wbija w fotel

Co by było, gdyby pewnego dnia człowiek, który przez całe życie robił to, czego oczekiwali od niego inni, postanowił wreszcie zrobić coś dla siebie? A co, jeśli byłoby to… wystąpienie na scenie? Oto zdobywczyni Oscara Julianne Moore, Paul Giamatti i Jesse Eisenberg w historii o tym, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno.

Reżyserem i autorem scenariusza „Debiutu” jest Jesse Eisenberg, nominowany do Oscara za scenariusz do kręconego w Polsce głośnego „Prawdziwego bólu” (statuetkę za rolę w tym filmie w kategorii „najlepszy aktor drugoplanowy” otrzymał Kieran Culkin). Eisenberg wystąpił też w jednej z ról drugoplanowych. Z kolei jedną z producentek „Debiutu” jest Emma Stone, laureatka Oscara za „Biedne istoty” i „La La Land”.

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Mona (Julianne Moore) przez lata była przede wszystkim żoną i matką. Perfekcyjnie opanowała sztukę organizowania życia wszystkim wokół, podczas gdy własne ambicje konsekwentnie odkładała na później. Dzieci dorosły, mąż skoncentrował się na karierze, a Mona po raz pierwszy od dawna ma trochę czasu dla siebie. I właśnie wtedy podejmuje decyzję, która dla jej najbliższych okazuje się kompletnie zaskakująca: postanawia wystąpić w musicalu.

Problem w tym, że Mona nie jest aktorką, nie ma doświadczenia, nie ma też oszałamiającego talentu. Ma za to DETERMINACJĘ i być może właśnie to okaże się najważniejsze. Kiedy dostaje rolę w lokalnym teatrze szybko odkrywa, że scena rządzi się zupełnie innymi prawami niż życie, jakie dotąd znała. Ekscentryczny reżyser (Paul Giamatti) nie owija w bawełnę: wybrał ją nie dlatego, że zachwyciła go swoim talentem, ale dlatego, że… była jedyną kandydatką. I tak zaczyna się najbardziej nieoczekiwany debiut jej życia.

„Debiut” to pełna ciepła, humoru i wzruszeń opowieść o kobiecie, która odkrywa, że nigdy nie jest za późno, by przestać być statystką we własnym życiu. Mona trafia do barwnej ekipy teatralnej, w której początkowo czuje się jak pięść do nosa. Z czasem jednak ekscentryczna trupa zaczyna przypominać jej rodzinę – ze wszystkimi jej zaletami, wadami, absurdami i … dramatami.

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