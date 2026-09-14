Nakręcił w Polsce oscarowy hit. Wraca z nowym filmem i zwiastun wbija w fotel
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Nakręcił w Polsce oscarowy hit. Wraca z nowym filmem i zwiastun wbija w fotel

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„Debiut”
„Debiut” Źródło: A24
„Debiut” – najnowsza komedia Jessego Eisenberga, twórcy oscarowego „Prawdziwego bólu” – wkrótce w kinach. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu, który zapowiada się świetnie.

Co by było, gdyby pewnego dnia człowiek, który przez całe życie robił to, czego oczekiwali od niego inni, postanowił wreszcie zrobić coś dla siebie? A co, jeśli byłoby to… wystąpienie na scenie? Oto zdobywczyni Oscara Julianne Moore, Paul Giamatti i Jesse Eisenberg w historii o tym, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno.

Reżyserem i autorem scenariusza „Debiutu” jest Jesse Eisenberg, nominowany do Oscara za scenariusz do kręconego w Polsce głośnego „Prawdziwego bólu” (statuetkę za rolę w tym filmie w kategorii „najlepszy aktor drugoplanowy” otrzymał Kieran Culkin). Eisenberg wystąpił też w jednej z ról drugoplanowych. Z kolei jedną z producentek „Debiutu” jest Emma Stone, laureatka Oscara za „Biedne istoty” i „La La Land”.

Nakręcił „Prawdziwy ból”, wraca z nowym filmem. „Debiut” z Julian Moore to będzie nowy hit

Mona (Julianne Moore) przez lata była przede wszystkim żoną i matką. Perfekcyjnie opanowała sztukę organizowania życia wszystkim wokół, podczas gdy własne ambicje konsekwentnie odkładała na później. Dzieci dorosły, mąż skoncentrował się na karierze, a Mona po raz pierwszy od dawna ma trochę czasu dla siebie. I właśnie wtedy podejmuje decyzję, która dla jej najbliższych okazuje się kompletnie zaskakująca: postanawia wystąpić w musicalu.

Problem w tym, że Mona nie jest aktorką, nie ma doświadczenia, nie ma też oszałamiającego talentu. Ma za to DETERMINACJĘ i być może właśnie to okaże się najważniejsze. Kiedy dostaje rolę w lokalnym teatrze szybko odkrywa, że scena rządzi się zupełnie innymi prawami niż życie, jakie dotąd znała. Ekscentryczny reżyser (Paul Giamatti) nie owija w bawełnę: wybrał ją nie dlatego, że zachwyciła go swoim talentem, ale dlatego, że… była jedyną kandydatką. I tak zaczyna się najbardziej nieoczekiwany debiut jej życia.

„Debiut” to pełna ciepła, humoru i wzruszeń opowieść o kobiecie, która odkrywa, że nigdy nie jest za późno, by przestać być statystką we własnym życiu. Mona trafia do barwnej ekipy teatralnej, w której początkowo czuje się jak pięść do nosa. Z czasem jednak ekscentryczna trupa zaczyna przypominać jej rodzinę – ze wszystkimi jej zaletami, wadami, absurdami i … dramatami.

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Źródło: WPROST.pl