„Okazał się jednym z najlepszych seriali jaki widziałam”. Ludzie oglądają go po kilka razy na Netflix

„Sense8” to serial, który stworzyli J. Michael Straczynski i Lilly Wachowski. Jest on jednym z pierwszych seriali Netfliksa, które zrobiły na widzach aż tak ogromne wrażenie. Mimo, że od jego premiery minęło już ponad 10 lat, wciąż pozostaje perełką platformy, której jeszcze wielu nie oglądało.

Widzowie oglądają go po kilka razy. Serial petarda na Netflix

„Koniec. Jeden z seriali mojego życia”; „Wszystko tu jest takie ludzkie i po prostu wyśmienite”; „To jest to. Długo czekałam na taki serial”; „Emocjonalny, inteligentny, jeszcze nigdy nie utożsamiałem się z bohaterami jak w tym przypadku, ten serial przeżywa się całym sobą”; „Byłam nastawiona dość sceptycznie, okazał się jednym z najlepszych seriali jaki oglądałam”; „Od czasów Lostów nie przywiązałam się tak bardzo do serialowych postaci, cudny”; „Absolutne mistrzostwo!”; „Unikałam, bo z definicji odrzucam seriale z supermocami, ale ten jest wyjątkowy, skupiony na ludziach, relacjach, emocjach. Warto!” – czytamy o nim w sieci. Na Filmwebie widzowie wystawili my ocenę 7,8/10, a na Rotten Tomatoes ma 86 proc. pozytywnych recenzji.

Z danych Netfliksa wynika, że co najmniej 70 proc. widzów, którzy obejrzeli pierwsze trzy odcinki serialu „Sense8”, zdecydowało się na obejrzenie całego pierwszego sezonu. Widzowie mają też często oglądać serial wielokrotnie – po trzy, cztery, a nawet sześć razy. W innym raporcie Netflix wymienił „Sense8” wśród produkcji, których pierwsze sezony widzowie najczęściej oglądali w trybie „maratonu”, zamiast delektować się odcinkami w wolniejszym tempie.

Serialowa perełka Netfliksa. Jeden z najlepszych seriali, który wciąż widziało mało widzów

Serial „Sense8” opowiada o ósemce rówieśników, którzy zostali obdarzeni nadprzyrodzonymi zdolnościami. Każda osoba tworzącą tzw. gromadę (tytułowa ósemka) może telepatycznie kontaktować się z pozostałymi członkami. Członek gromady może także w sytuacji kryzysowej przywołać do swojego ciała inną postać, aby skorzystać z jej zdolności. Wszystkich bohaterów dzieli odległość geograficzna (trójka mieszka w Ameryce Północnej, dwójka w Azji, dwójka w Europie, a jedna osoba w Afryce), ale dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom nawiązują przyjaźnie i pomagają sobie nawzajem.

Obydwa sezony serialu „Sense8” obejrzycie na Netfliksie.

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