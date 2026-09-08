Widowisko z Bradem Pittem wpadło na Netflix! A wraz z nim serialowy kryminał z oceną 8/10

We wtorek 8 września na Netflix wpada aż sześć nowych tytułów, które ucieszą subskrybentów. Mamy tutaj do wyboru nowy stand-up, świeżutką animację dla dorosłych czy dokument o jednej z najbardziej znanych postaci z kultowej „Drużyny A”. Najwięcej jednak widzów przyciągnie kultowe widowisko z Bradem Pittem czy kolejna odsłona jednego z najlepszych seriali kryminalnych w historii Netfliksa. A dla tych, którzy lubią lżejsze klimaty – mamy ukochaną komedię romantyczną z Jane Fondą i Jennifer Lopez. Sprawdźcie wszystkie nowości na Netflix i dodajcie sobie te perełki do swoich list „do obejrzenia”.

Świetne nowości na Netflix. 6 perełek dla widzów od dziś

„Stavros Halkias: Uncle Stav”



Stavros Halkias, świeżo upieczony wujek, powraca do Netflixa z drugim stand-upem, Uncle Stav. Z tym samym nieokiełznanym urokiem Stavros ma tym razem nieco więcej życiowej mądrości do przekazania, udowadniając, że można być jednocześnie niezłym łobuzem i wzorem do naśladowania. Stavros Halkias: Uncle Stav zadebiutuje 8 września 2026 roku – tylko w Netflixie.



„DANG!”



„DANG!” to opowieść o bracie i siostrze, których zabawne i chaotyczne życie w Nowym Jorku zostaje zakłócone ziszczeniem się najgorszego koszmaru — wizytą ambitnej starszej siostry, która pragnie spędzić z nimi trochę czasu.



„Fauda”, 5. sezon



Doron walczy ze swoimi demonami i nowymi wrogami, gdy dawny przyjaciel, który realizuje w Marsylii plan nieoficjalnej zemsty, wciąga go w groźną operację pod przykrywką.



„Sportowe opowieści: Mr. T – Żal mi głupców”



Zanim pojawiły się złote łańcuchy, irokez i hollywoodzka sława z serialu „Drużyna A” i filmu „Rocky 3”, był Laurence Tureaud. Oto niezwykła historia Mr. T., jednego z najbardziej oryginalnych i cenionych przedstawicieli świata rozrywki.



„Sposób na teściową”



Najbardziej seksowna synowa – Jennifer Lopez i najbardziej okrutna teściowa – Jane Fonda w doskonałej komedii romantycznej! Ten duet prowadzi niezwykle zabawną wojnę domową, w której panie rozstrzygną, która z nich obejmie dominującą pozycję.



„Troja”



Od zarania dziejów ludzkość toczyła wojny. Czasem dla władzy, czasem dla chwały, czasem dla honoru... a czasem dla miłości. Brad Pitt w epickiej opowieści o namiętności, bohaterstwie, zdradzie i wojnie, przekazywanej z pokolenia na pokolenie od początków cywilizacji - opowieści o bitwie pod Troją. Tysiąc lat przed naszą erą trojański książę Parys porywa legendarną grecką piękność Helenę, królową Sparty, rozpoczynając wojnę prowadzoną przez bohaterów Achillesa i Hektora, która doprowadza do ruiny starożytny świat. Czytaj też:

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