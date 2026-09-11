10 nowości na streamingach od dziś. HBO Max bije konkurencję!

Aż 10 nowych tytułów wpadło w piątek 11 września na najpopularniejsze platformy streamingowe w Polsce. Tym razem HBO Max pobiło Netfliksa pod względem ilości mocnych premier, jednak ciekawie prezentują się też świeże tytuły na innych serwisach. Sprawdźcie pełną rozpiskę poniżej.

10 świetnych nowości na streamingach od dziś. Rozpiska premier na platformach

„Serce Anabel” (Netflix)



Pogrążona w śpiączce po ataku Anabel musi razem z Rafaelem, pielęgniarzem, który słyszy zmarłych, zawalczyć o swoje życie, zanim dopadną ją jej wrogowie.



„Prorok z czasów pandemii” (HBO Max)



Gdy profesor Didier Raoult promuje rzekomy „cudowny lek” na COVID-19, sześcioro zwykłych ludzi, w tym jego własna córka, rozpoczyna poszukiwanie prawdy.



„Creed: Narodziny legendy” (HBO Max)



Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza, który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Film obsypany nagrodami.



„Creed II” (HBO Max)



Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed staje do walki z synem legendarnego Ivana Drago.



„Creed III” (HBO Max)



Adonis Creed musi zmierzyć się na ringu ze swoim byłym przyjacielem, aby wyrównać rachunki i zawalczyć o swoją przyszłość.



„Frendo” (HBO Max)



Nastolatek po stracie bliskiej osoby trafia do małego miasteczka, gdzie morderczy klaun rozpętuje walkę o życie.



„The Moment” (SkyShowtime)



Wschodząca gwiazdka popu, w trakcie przygotowań do debiutanckiej trasy koncertowej, mierzy się ze złożonością sławy i presją branży.



„Żegnaj Christopher Robin” (CanalVOD)



A.A. Milne wraz z żoną i synem przeprowadza się na wieś, gdzie tworzy powieść o Kubusiu Puchatku.



„Takie jest życie” (CanalVOD)



Drogi sardyńskiego pasterza i prezesa firmy deweloperskiej przecinają się, gdy ten ostatni przedstawia ofertę kupna ziemi rolnika.



„Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów” (CanalVOD)



Jack Ryan ponownie łączy siły z agentami CIA, aby odnaleźć się w zdradliwej sieci intryg przeciwko wrogowi, który zna każdy ich ruch, jednocześnie mierząc się z przeszłością, którą uważali za dawno zamkniętą. Czytaj też:

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