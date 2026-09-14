Ten serial ma ocenę 8,2/10 od widzów. W końcu wraca z nowymi odcinkami
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Ten serial ma ocenę 8,2/10 od widzów. W końcu wraca z nowymi odcinkami

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„Dexter: Zmartwychwstanie”
„Dexter: Zmartwychwstanie” Źródło: SkyShowtime
Był nadawany w latach 2006-2013, a niedawno powrócił i – choć rzadko się to zdarza – widzowie są zachwyceni. Niebawem obejrzymy nowe odcinki.

Dwadzieścia lat po telewizyjnym debiucie, który przyniósł mu popularność wśród widzów, seryjny morderca Dexter Morgan powraca do Nowego Jorku. Nadchodzi drugi sezon serialu „Dexter: Zmartwychwstanie”.

W tytułowej roli Dextera Morgana ponownie występuje laureat SAG Award i Złotego Globu Michael C. Hall („Dexter”, „Sześć stóp pod ziemią”). Za drugi sezon serialu odpowiada nominowany do nagrody Emmy showrunner i producent wykonawczy Clyde Phillips.

Wraca jeden z najlepszych seriali wszech czasów. Co wiemy o nowych odcinkach?

Tym razem Dexter Morgan (Michael C. Hall) mierzy się z dwoma zabójcami: jednym owianym złą sławą i drugim, który terroryzuje Nowy Jork w nieprzewidywalny sposób, budząc niepokój wśród mieszkańców. Jednocześnie Dexter stawia czoła swojemu największemu jak dotąd przeciwnikowi – kryzysowi wieku średniego. Tymczasem jego syn, Harrison (Jack Alcott), kontynuuje własną walkę o sprawiedliwość. Obaj muszą zmierzyć się z najmroczniejszym rozdziałem swojego życia. Zobaczcie zapowiedź nadchodzących odcinków:

Obok Michaela C. Halla w serial „Dexter: Zmartwychwstanie” ponownie występują Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington i James Remar.

W drugim sezonie do stałej obsady dołączają Dan Stevens, laureat nagrody Emmy Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson oraz zdobywca Emmy i Złotego Globu Brian Cox. W rolach gościnnych zobaczymy powracającą jako Mia Lapierre Krysten Ritter oraz Gabriela Lunę.

Drugi sezon serialu „Dexter: Zmartwychwstanie” będzie dostępny na wyłączność w serwisie SkyShowtime od 31 października. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień. W SkyShowtime dostępne są już wszystkie sezony serialu Dexter, a także seriale „Dexter: Nowa Krew”, „Dexter: Grzech pierworodny” oraz pierwszy sezon „Dexter: Zmartwychwstanie”.

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Źródło: WPROST.pl