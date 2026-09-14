Ten serial ma ocenę 8,2/10 od widzów. W końcu wraca z nowymi odcinkami

Dwadzieścia lat po telewizyjnym debiucie, który przyniósł mu popularność wśród widzów, seryjny morderca Dexter Morgan powraca do Nowego Jorku. Nadchodzi drugi sezon serialu „Dexter: Zmartwychwstanie”.

W tytułowej roli Dextera Morgana ponownie występuje laureat SAG Award i Złotego Globu Michael C. Hall („Dexter”, „Sześć stóp pod ziemią”). Za drugi sezon serialu odpowiada nominowany do nagrody Emmy showrunner i producent wykonawczy Clyde Phillips.

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Tym razem Dexter Morgan (Michael C. Hall) mierzy się z dwoma zabójcami: jednym owianym złą sławą i drugim, który terroryzuje Nowy Jork w nieprzewidywalny sposób, budząc niepokój wśród mieszkańców. Jednocześnie Dexter stawia czoła swojemu największemu jak dotąd przeciwnikowi – kryzysowi wieku średniego. Tymczasem jego syn, Harrison (Jack Alcott), kontynuuje własną walkę o sprawiedliwość. Obaj muszą zmierzyć się z najmroczniejszym rozdziałem swojego życia. Zobaczcie zapowiedź nadchodzących odcinków:

Obok Michaela C. Halla w serial „Dexter: Zmartwychwstanie” ponownie występują Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington i James Remar.

W drugim sezonie do stałej obsady dołączają Dan Stevens, laureat nagrody Emmy Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson oraz zdobywca Emmy i Złotego Globu Brian Cox. W rolach gościnnych zobaczymy powracającą jako Mia Lapierre Krysten Ritter oraz Gabriela Lunę.

Drugi sezon serialu „Dexter: Zmartwychwstanie” będzie dostępny na wyłączność w serwisie SkyShowtime od 31 października. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień. W SkyShowtime dostępne są już wszystkie sezony serialu Dexter, a także seriale „Dexter: Nowa Krew”, „Dexter: Grzech pierworodny” oraz pierwszy sezon „Dexter: Zmartwychwstanie”.

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