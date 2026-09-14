Netflix ma nowy wojenny thriller. W głównej roli ukochany aktor ze znanej rodziny

Mowa o „The Mosquito Bowl” – epickim dramacie wojennym w reżyserii Petera Berga, który współtworzył scenariusz wraz z Markiem L. Smithem i powierzył główne role utalentowanym młodym aktorom. Bill Skarsgård, znany m.in. z roli w horrorze „To” tym razem wciela się w Boba Baumana – jednego ze sportowców, którzy zamienili boisko na pole bitwy. Swoją karierę w wysokobudżetowych produkcjach rozwija również Nicholas Galitzine (gwiazdor „He-Mana”), który gra Johna McLaughry’ego. Stawkę uzupełniają Tom Francis (serial „Ty”) jako Dave Schreiner oraz Ray Nicholson („The Beauty”) jako Tony Butkovich.

Nowy film wojenny Netfliksa. Mocna zapowiedź, kiedy premiera?

Akcja filmu rozgrywa się w latach 40. XX wieku i śledzi losy czterech bohaterów, którzy zaciągają się do wojska w czasie wojny Japonii z USA. Po ataku na Pearl Harbor cztery gwiazdy amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego porzucają swoją świetlaną karierę sportową, by wstąpić w szeregi Korpusu Piechoty Morskiej. „Przygotowując się do brutalnej inwazji na Okinawę, zagrają w legendarnym meczu z udziałem najwybitniejszych zawodników wszech czasów, który dla wielu graczy będzie ostatnim w życiu” – czytamy w opisie filmu.

Netflix udostępnił już zwiastun filmu, który wyraźnie przywodzi na myśl klimat kultowego już „Na Zachodzie bez zmian”. Pod wieloma względami mecz futbolowy przypomina wojnę: ktoś zawsze przegrywa i trzeba za to zapłacić cenę. Bob, John, Dave i Tony doświadczają niszczycielskiego oblicza walki, w której nie obowiązują żadne reguły, rany bywają śmiertelne, a wszystko kończy się dopiero wtedy, gdy faktycznie dobiega końca. Zwiastun zapowiada wyjątkowe spojrzenie na wojnę przez pryzmat sportu, wyróżniające się zachwycającą oprawą wizualną i ładunkiem emocjonalnym.

Film „The Mosquito Bowl” trafi do kin 30 października, a 25 listopada pojawi się na platformie Netflix.

Czytaj też:

Lawina nowości w tym tygodniu na Netflix! Ten serial przyciągnie miliony Polaków Czytaj też:

Takiego hitu Netfliksa już dawno nie było. 55 mln odtworzeń